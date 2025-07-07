بيراميدز يحدد سعر بيع إبراهيم عادل.. وينتظر العروض الرسمية

كشف الإعلامي خالد الغندور، من مصدر بنادي بيراميدز، مصير اللاعب إبراهيم عادل نجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال المصدر عبر برنامج ستاد المحور، حتى الآن نادي بيراميدز لم يتلقى أي عرضًا رسميًا للحصول على خدمات إبراهيم عادل، وننتظر العروض الرسمية فقط لا غير.

وأكد، إبراهيم عادل رغبته واضحة وهي الاحتراف، ولكن لابد أن يحصل النادي على مقابل مادي يليق باسم النادي وأيضًا يليق بموهبة اللاعب الكبيرة.

وشدد، إذا تلقى النادي عرضًا يرضي طموحات النادي لن نمانع رحيل إبراهيم عادل، ولن نقف أمام مستقبله.

واختتم، حددنا سعر 4 مليون دولار لبيع إبراهيم عادل، وننتظر العروض الرسمية.