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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

الزمالك يقترب من ضم نجم سموحة

الغندور
الغندور
ميرنا محمود

كشف الإعلامى خالد الغندور، عن اقتراب مجلس إدارة نادي الزمالك، من التعاقد مع مدافع الفريق  سموحة محمد ربيع.

وقال  الغندور :محمد ربيع عاد لحسابات الزمالك مجددا بعدما كان قريبا من الانضمام للأبيض بالميركاتو الشتوى الماضي، لكن الصفقة لم تكتمل وقتها.

وأشار: عقد المدافع مع سموحة مازال مستمرا للموسم القادم، وهذا معناه أن الزمالك سيكون مضطرا للتفاوض مع إدارة ناديه.

وأكد على أن اللاعب رحب بالانتقال للزمالك، وجرت اتصالات بالفعل بين إدارة الزمالك ووكيله .

واختتم :الزمالك يفتح باب التفاوض الرسمي مع النادي السكندري قريبا من أجل إنهاء تلك الصفقة رسمياً.
 

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