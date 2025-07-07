الزمالك يعرض على فيريرا إقامة معسكر مغلق في العاصمة الإدارية

أكد الإعلامي أمير هشام، أن التجمع الأول لفريق الزمالك شهد جلسة تعارف بين الجهاز الفني وكل اللاعبين، وحرص يانيك قيام فيريرا مدرب الفريق على شرخ استراتيجيته خلال المرحلة المقبلة.

وقال عبر برنامجه بلس 90 على قناة النهار الفضائية: فيريرا على معرفة ببعض اللاعبين في الزمالك مثل محمود الونش، ومحمود بن تايك، كما شاهد العديد من الفيديوهات مؤخرا لمباريات الزمالك.

وأكمل: الزمالك عرض على فيريرا إقامة معسكر مغلق للإعداد في العاصمة الإدارية الجديد وخوض التدريبات على ملعب مصر الجديد خاصة وأن الإقامة مميزة فيها وتبعد عن الجميع من أجل فرض السرية والتركيز لدى اللاعبين.