كلاب الريتش مولعين الدنيا.. أرملة إبراهيم شيكا تعلن صلحها مع والدته

أعلنت أرملة الراحل إبراهيم شيكا انتهاء الخلاف بينها وبين والدة شيكا وعقد الصلح بينهما بعد خلافهما على الإرث.

وقالت زوجة شيكا عبر حسابها على موقع "فيسبوك": "الحمد لله على كل حال، مفيش يوم أحسن من يوم عاشوراء للصلح. النهاردة تمت قعدة صلح ما بيني أنا وأهل فقيد قلبي، زوجي الغالي، واترضينا. وحسبي الله ونعم الوكيل في الناس اللي كانت مولعة الدنيا وبتتكلم عني هناك بشكل وحش، وصنّاع المحتوى (كلاب الريتش) اللي كانوا بيسجلوا لحماتي مكالمات وبيوصلوا كلام مش حاصل. حسبي الله ونعم الوكيل."

ونستعرض المزيد من خلال الفيديو التالي