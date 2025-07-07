طريقة عمل الترمس الحلو أو المر والحمص

الترمس والحمص من أشهر التسالي الشعبية المحببة في الوطن العربي خاصة في الأعياد والمناسبات، يتميز كل منهم بطعمه اللذيذ وفوائده الصحية مثل تحسين الهضم وتوفير البروتين النباتي.

إليك طريقة تحضير الترمس والحمص في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة، للشيف سارة الحافظ.

طريقة عمل الترمس الحلو

المكونات

نصف كيلو ترمس بلدي أو مر

ماء للنقع والسلق

ملح حسب الرغبة

عصير ليمون أو خل اختياري

شطة وكمون أو فلفل حار حسب الذوق

طريقة عمل الترمس

يُغسل الترمس جيدًا ثم يُنقع في ماء بارد لمدة من 12 إلى 24 ساعة مع تغيير الماء مرة أو مرتين

يُسلق الترمس في ماء نظيف لمدة 45 دقيقة تقريبًا حتى يصبح طريًا

بعد السلق يُصفى ويُنقع في ماء بارد نظيف من يومين إلى خمسة أيام مع تغيير الماء مرتين يوميًا حتى تزول المرارة تمامًا

يُصفى ويُتبل بالملح والليمون والشطة والكمون حسب الرغبة ثم يُحفظ في الثلاجة

طريقة عمل الحمص المسلوق للتسالي

طريقة عمل الترمس والحمص

يعشق الكثير من الأشخاص تناول الترمس والحمص المسلوق لذلك نقدم أسهل طريقة.

المكونات لطريقة عمل الحمص المسلوق للتسالي

نصف كيلو حمص ناشف

ماء للنقع والسلق

رشة كربونات أو بيكربونات الصوديوم اختياري

ملح وكمون وعصير ليمون حسب الرغبة

طريقة عمل الترمس والحمص

طريقة عمل الترمس والحمص