مذكرة أمريكية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في شمال سوريا

أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن مسئولًا أمريكيًا كبيرًا وجه انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم بذلها جهودا كافية لمنع هجوم تركيا في الأراضي السورية، الذي قال إنه تسبب بـ"جرائم حرب وتطهير عرقي".



وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها حصلت على مذكرة داخلية كتبها ويليام روبوك، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم داعش، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة "لم تحاول" اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.



وانتقد روبوك "الجهود الحثيثة للتطهير العرقي" من جانب تركيا وحلفائها بحق الأكراد في سوريا، التي "لا يمكن تعريفها سوى بأنها جرائم حرب أو تطهير عرقي"، وفقا للصحيفة الأمريكية.



وأضافت الصحيفة نقلا عن المذكرة: "يوما ما، عندما يكتب التاريخ الدبلوماسي، سيتساءل المرء عما حدث هنا ولماذا لم يقم المسؤولون بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقل (لماذا لم) يتحدثوا بقوة أكبر للوم تركيا على سلوكها".



ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس القول ما إذا كانت هذه "الاتصالات الداخلية الخاصة المزعومة" صحيحة.



وأضافت: "لقد أوضحنا أننا نختلف بشدة مع قرار أردوغان دخول سوريا، ولقد فعلنا كل شيء، باستثناء المواجهة العسكرية، لمنع هذا".



وتابعت المتحدثة أن الولايات المتحدة أخذت على محمل الجد تقارير تفيد بأن مقاتلين مدعومين من تركيا ارتكبوا انتهاكات من بينها قتل مدنيين.



وقالت: "إن هذه الأسئلة لا تزال قائمة، وقد أثرنا القضية على أعلى المستويات في الدولة التركية".