AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مذكرة أمريكية تتهم تركيا بارتكاب جرائم حرب في شمال سوريا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 10:51 ص
الجيش التركي في سوريا
الجيش التركي في سوريا
AdvertisementS
أحمد محرم
أفادت قناة "سكاي نيوز" بأن مسئولًا أمريكيًا كبيرًا وجه انتقادات لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب عدم بذلها جهودا كافية لمنع هجوم تركيا في الأراضي السورية، الذي قال إنه تسبب بـ"جرائم حرب وتطهير عرقي".

وقالت صحيفة "نيويورك تايمز" إنها حصلت على مذكرة داخلية كتبها ويليام روبوك، نائب المبعوث الأمريكي الخاص إلى التحالف ضد تنظيم داعش، أشار فيها إلى أن الولايات المتحدة "لم تحاول" اتخاذ تدابير أقوى لكبح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وانتقد روبوك "الجهود الحثيثة للتطهير العرقي" من جانب تركيا وحلفائها بحق الأكراد في سوريا، التي "لا يمكن تعريفها سوى بأنها جرائم حرب أو تطهير عرقي"، وفقا للصحيفة الأمريكية.

وأضافت الصحيفة نقلا عن المذكرة: "يوما ما، عندما يكتب التاريخ الدبلوماسي، سيتساءل المرء عما حدث هنا ولماذا لم يقم المسؤولون بالمزيد لمنع هذا، أو على الأقل (لماذا لم) يتحدثوا بقوة أكبر للوم تركيا على سلوكها".

ورفضت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية مورجن أورتيجاس القول ما إذا كانت هذه "الاتصالات الداخلية الخاصة المزعومة" صحيحة.

وأضافت: "لقد أوضحنا أننا نختلف بشدة مع قرار أردوغان دخول سوريا، ولقد فعلنا كل شيء، باستثناء المواجهة العسكرية، لمنع هذا".

وتابعت المتحدثة أن الولايات المتحدة أخذت على محمل الجد تقارير تفيد بأن مقاتلين مدعومين من تركيا ارتكبوا انتهاكات من بينها قتل مدنيين.

وقالت: "إن هذه الأسئلة لا تزال قائمة، وقد أثرنا القضية على أعلى المستويات في الدولة التركية".
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

التوازن كل شىء .. محمد صلاح يكشف عن استعداداته لمواجهة مانشستر سيتي

تعرف على فوائد تناول البرتقال مع البنجر

منى عبدالغنى تنهار فى جنازة الراحل هيثم احمد زكى ... شاهد

إبراهيموفيتش ينتقل لـ ميلان الإيطالي

شاهد.. ظهور أسد فوق سطح منزل بالقرب من مدرسة أطفال في الرياض

علاج الحموضة بالأعشاب.. 8 مشروبات طبيعية تزيل الألم

AdvertisementS

القوى العاملة تحسم الجدل: السبت إجازة المولد النبوي للعاملين بالقطاع الخاص

ريهام سعيد عن سبب وفاة هيثم أحمد زكى: الدنيا اتقلبت لما قولت الكلام ده

سيف زاهر يزف بشرى سارة لـ جماهير الزمالك

أخبار الرياضة... ضربة موجعة لـ bein sports .. بشرى سارة لجماهير الزمالك .. تعليق القيعي على عقوبات اتحاد السلة

عقوبات تصل للحبس 15 عاما.. البرلمان يتحرك ضد منشطات صالات الجيم بعد وفاة هيثم أحمد زكي

تعرف على موعد وصول شقيق الراحل هيثم أحمد زكي للقاهرة.. فيديو

مصطفى "أبو تسعة".. قبل الجواز بيوم فتاة تفضح أشهر نصاب على الفيسبوك

شاهد.. بلطجي يلقي البنزين على 8 ضباط شرطة محاولا إشعال النار فيهم

مسابقة أجمل سيقان في الكويت والجائزة باهظة الثمن.. آخر تطورات القضية المثيرة للجدل

نطق الشهادتين على الهواء.. التفاصيل الكاملة لدخول المطرب الكوري الشهير في الإسلام.. وهذا تعليقه

الاتحاد أصر على معاقبة الأهلي ..عدلي القيعي يعلق على عقوبات اتحاد السلة

تعرف على حقيقة إلغاء صرف سلعتي الأرز والزيت من البطاقات التموينية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لتنشيط السياحة بالأقصر.. عروض قفز بالمظلات تزين سماء المناطق الأثرية.. صور وفيديو

هنفطر ايه النهاردة.. أومليت البيتزا وفول بالزيت وجبنة بالطماطم وحبة البركة

الكشف عن دودج تشارجر معدلة بقوة 1.525 حصان في معرض سيما .. صور