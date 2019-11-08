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رياضة

بايرن ميونخ يوضح موقفه النهائي من تعيين فينجر مدربا

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 05:12 م
صدى البلد
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نور عادل
استبعد نادي بايرن ميونخ الألماني، إمكانية التعاقد مع آرسين فينجر كمدرب جديد للفريق، بعدما أصبح المرشح الأوفر حظًا، وفقًا للمراهنات، لخلافة نيكو كوفاتش على رأس الإدارة الفنية.

نشرت صحيفة بيلد الألمانية، رد النادي على سؤال حول هذا الموضوع: "فينجر اتصل بكارل هيانز رومينيجه، وأبدى اهتمامًا مبدئيًا بتدريب فريق بايرن ميونخ، ويكن بايرن تقديرًا كبيرًا للمدرب، لكنه ليس خيارًا".

وتعود أفضلية فينجر إلى حقيقتين أساسيتين، هما إمكانية توليه الإدارة الفنية للفريق على الفور، فضلًا عن أنه يتحدث الألمانية.

ومع ذلك، فإن عمره (71 عامًا)، يجعل اختياره خيارًا محل شك على المدى البعيد، كما أن ابتعاده عن التدريب لفترة طويله يثير بعض المخاوف.
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