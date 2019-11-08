جامعة حلوان فى أسبوع.. تنظم اختبارات الكترونية لقياس مستوى التعلم.. بروتوكول لتدريب الاطباء بالتعاون مع كلية الجراحين الملكية.. وإقبال ضعيف على انتخابات اتحاد الطلاب

جامعة حلوان تنظم اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم على طلاب السنوات النهائية

بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء بين جامعة حلوان وكلية الجراحين الملكية

انتخابات طلابية بلا ناخبين في جامعة حلوان



نظم مركز ضمان الجودة بجامعة حلوان تحت رعاية الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان والدكتورة هناء محمد مدير مركز ضمان الجودة اختبارات إلكترونية لقياس مخرجات التعلم المستهدفة العامة على عينة ممثلة من طلاب السنوات النهائية بكليات الجامعة حيث يهدف الاختبار إلى التحقق من مدى موائمة مخرجات التعلم المستهدفة العامة ( المهارات الحياتية ومهارات التوظيف) التي اكتسبها الطلاب من خلال دراستهم مع متطلبات سوق العمل ومدى جودة البرامج التعليمية التي تقدمها الكليات في إكساب الطلاب تلك المهارات ليكون خريج قادر على مواجهة متطلبات سوق العمل.



استقبل الدكتور ماجد نجم، البروفيسور ديريك ألدرسون رئيس كلية الجراحين الملكية بإنجلترا لبحث أوجه التعاون بين كلية الطب بجامعة حلوان والكلية الملكية.



وخلال اللقاء قدم الدكتور ماجد نجم نبذة تاريخية عن جامعة حلوان التي رغم حداثة تأسيسها إلا أن بعض كلياتها تزيد عمرها عن ١٠٠ عام مثل كلية الفنون الجميلة والتربية الرياضية بالإضافة إلى الكليات الحديثة مثل الطب و التي تتمتع بكفاءات بشرية عالية.



كما أوضح سعى الجامعة للاستفادة من الخبرات الكبيرة التي تمتلكها الكلية الملكية وعقد بروتوكول تعاون لتدريب شباب الأطباء فى مصر.



من جهته أشار رئيس كلية الجراحين الملكية إلى دورها الهام فى التدريب الجراحى منذ منتصف القرن الثامن عشر و كذلك شركاتها المتعددة مع كبار الجراحين و كبرى المؤسسات الطبية و أعرب عن اهتمام الكلية بدعم الشركاء عبر البحار و سعيها لتطوير ظروف وبيئة الجراحة في مختلف دول العالم.



كما أعلن عن استعداد الكلية لمساعدة مصر بأفضل السبل الممكنة و توفير الاحتياجات اللازمة لتطوير الجراحة بها و المساهمة فى تأسيس نظام تعليمي متميز يقدم رعاية صحية موحدة عالية الجودة لكل المرضى على اختلاف أوضاعهم المادية.



انطلق مارثون انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعات المصرية و لوحظ الإقبال الضعيف على لجان الانتخاب بجميع كليات جامعة حلوان منذ بداية اليوم ، لدرجة أن جميع اللجان التي تفقدها موقع صدى البلد الإخباري تكاد تكون خالية .



ويبلغ إجمالي المرشحين بجامعة حلوان 1100 مرشح (592 طالبا و 508 طالبات) من مختلف الكليات، و سوف تجرى الانتخابات عن طريق الاقتراع المباشر في 107 لجان في ١٦ كلية والتزكية فى 5 كليات (الحقوق، التربية، الصيدلة، الاقتصاد المنزلي، الحاسبات و الذكاء الاصطناعى).