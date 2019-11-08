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مرأة

حافظي على وزنك خلال الحمل باتباع هذه النصائح

الجمعة 08/نوفمبر/2019 - 09:12 م
للنساء.. كيف احافظ
للنساء.. كيف احافظ على وزني خلال الحمل ؟
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آية التيجي
تغفل السيدات أثناء فتره الحمل، عن تناول الأطعمة الصحية، ونجد أنها تتناول كل ما تشتهيه نفسها، وهو ما يجعلها تكتسب المزيد من الوزن، الذي تشعر به بعد الولادة، وهو الأمر الذي يتسبب لها الشعور بالاكتئاب، والإحباط.

قال الدكتور محمد شحاتة اخصائي التغذية العلاجية والسمنة والنحافة، إن المحافظة على الوزن خلال فترة الحمل يحتاج إلى الإلتزام بتناول نفس الأطعمة التي نتناولها خلال اتباع نظام غذائي صحي، ولكن بكميات أكبر.

وأضاف شحاتة لـ صدى البلد أنه يجب تناول الخضروات والفواكه على صورتها الطبيعية، بكميات كبيرة، حتى تستطيع ولادة طفل معافى دون اى مشاكل، مع الحفاظ على وزن مثالي، ويجب تجنب المشروبات السكرية، واللجوء إلى العصائر الفريش الطبيعية.

وأوضح أنه يجب الإبتعاد في فترة الحمل عن الزيوت والسمن، والمخللات قدر الإمكان، وتناول الاطعمة بصورتها الطبيعية بكميات كافية للمرأة ولجنينها.
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