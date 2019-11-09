تحديد موعد لجولة أخرى من محادثات سوريا.. والملياردير مايكل بلومبرج ينضم إلى سباق رئاسة أميركا.. أبرز اهتمامات صحف الكويت

إطلاق 17 صاروخا باتجاه قاعدة أميركية شمالي العراق

منظمة "العفو" تكشف: قنابل إيرانية تقتل متظاهرين بالعراق

إسرائيل.. تعيين وزير دفاع جديد بعد فشل نتنياهو في تشكيل حكومة الائئتلاف





سلطت الصحف الكويتية الصادرة، صباح اليوم السبت، الضوء على عدد واسع من الأخبار والموضوعات المهمة التي تتعلق بالشأنين الإقليمي والدولي، فيما ركزت بشكل موسع على الشأن المصري.





وركزت صحيفة "الأنباء" مع تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف أمس، حيث قال إن هناك ضرورة لغرس الأسر في أبنائها مناعة ضد الفكر الإرهابي الذي راح ضحيته الكثير في الدول الإسلامية، مشيرا إلى أن الجماعات الإرهابية تقوم بتدريب وتعليم وتكليف الأشخاص بالقيام بالأعمال الإرهابية عن طريق شبكات التواصل الاجتماعي.





وأكد الرئيس السيسي محاربته ومكافحته للإرهاب من أجل الدين، لأنه كان له تأثير سلبي كبير جدا على فكر الأجيال والاعتقاد في الله سبحانه وتعالى، متابعا "لا أدري كيف سيقابلون الله عز وجل بكل هذا الكم من الكذب، وأدعو الله سبحانه وتعالى أن يكفينا شر أنفسنا وشرهم".





وقالت "الوطن" إن البعثة الأثرية التابعة لوزارة الآثار المصرية والعاملة بتل آثار حسن داوود بالإسماعيلية كشفت عن جزء من مقبرة متعددة الطبقات تعود للعصر اليوناني والروماني وعصر ما قبل الأسرات.





وأوضح أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية أن الجزء المكتشف عبارة عن جبانة "مقبرة" متعددة الطبقات تتكون طبقاتها العلوية من مقابر جماعية من الطوب تعود للعصرين اليوناني والروماني، أما الطبقات السفلية للجبانة فتتكون من دفنات من عصر ما قبل الأسرات.





على الصعيد الإقليمي والعربي، قالت "الراي" إن جير بيدرسون، مبعوث الأمم المتحدة الخاص لسوريا اختتم جولة افتتاحية من المحادثات حول مستقبل سوريا السياسي، أمس الجمعة، والتي تهدف إلى تحقيق المصالحة السياسية بعد حرب مستمرة منذ ثمانية أعوام ونصف العام، قائلا إن المحادثات سارت على نحو أفضل مما كان متوقعا وإنها ستتجدد في وقت لاحق من الشهر الجاري.





ونقلت الصحيفة عن بيدرسون قوله إن أعضاء الوفود المشاركة في اجتماع اللجنة الدستورية السورية من الحكومة والمعارضة والمجتمع المدني تصدوا باحترافية للمناقشات التي أقر بأنها كانت "مؤلمة جدا" في بعض الأحيان، مضيفًا: "أعتقد أنها سارت بشكل أفضل مما كان يتوقع معظم الناس، كما أن الجولة المقبلة من المناقشات تبدأ في 25 نوفمبر".





وأفادت "الجريدة" بأن الجيش العراقي أعلن، مساء أمس، أن مسلحين أطلقوا 17 صاروخا باتجاه قاعدة عسكرية تستضيف قوات أميركية شمالي العراق، لكنها سقطت قربها، مشيرًا إلى أنه لم تقع صواريخ أو أضرار نتيجة الصواريخ التي استهدفت قاعدة "القيارة" العسكرية القريبة من الموصل.





ونقلت "القبس" عن خلية الإعلام الأمني في العراق قولها إنه 3 مسلحين قتلوا خلال عملية بحث وتفتيش عن مجموعة أطلقت صواريخ قرب القاعدة.





وأوضحت "الأنباء" أن 4 متظاهرين لقوا مصرعهم في محافظة البصرة جنوب العراق، خلال تفريق قوات الأمن اعتصامًا، عند ساحة البحرية، أمام مبنى المحافظة، لترتفع بذلك حصيلة قتلى يوم أمس الجمعة إلى 14 شخصًا، فضلا عن إصابة 250آخرين.





وركزت "الجريدة" عن تقرير لمنظمة العفو الدولية بعد أبحاث وتحقيقات أجرتها على الأرض، وتواصلها مع عدة مصادر عراقية، أكد أن بعض قنابل الغاز المسيل للدموع، التي استخدمتها قوات أمن في العاصمة بغداد، خاصة قوات مكافحة الشغب، والتي كان الهدف منها قتل المحتجين بدلا من تفريقهم، مصدرها إيران وبلغاريا.





دوليًا، قالت "الوطن" إن الملياردير وقطب الأعمال البارز مايكل بلومبرج أعلن انضمامه بشكل رسمي إلى سباق انتخابات الرئاسة الأميركية، حيث قدم أوراقه اللازمة للتسجيل في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي في ولاية ألاباما.





وأشارت "الجريدة" إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أعلن الجمعة أنه سيعين نفتالي بينيت وزيرا للدفاع، وشكل ائتلافا مع حزبي بينيت، ووزيرة العدل السابقة ايليت شاكيد، مما أثار جدلا سياسيا بشأن الذهاب إلى انتخابات جديدة وصفت بـ"المكلفة".



