مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

انطلقت أمس منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتي 22 من نفس الشهر .
وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الأول أمام فريق مالي ، بنتيجة هدف دون رد سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بينما تعادل منتخب الكاميرون أمام غانا بنتيجة هدف لكل منهما .
ويعرض لكم "صدى البلد"، موعد المباريات القادمة :
السبت 9 نوفمبر
نيجيريا vs ساحل العاج .. الساعة 5 مساء
جنوب افريقيا vs زامبيا .. الساعة 8 مساء
الاثنين 11 نوفمبر
مالي vs الكاميرون .. الساعة 5 مساء
غانا vs مصر .. الساعة 8 مساء
الثلاثاء 12 نوفمبر
ساحل العاج vs جنوب افريقيا .. 5 مساء
زامبيا vs نيجيريا .. 8 مساء
الخميس 14 نوفمبر
مصر vs الكاميرون .. الساعة 8 مساء
مالي vs غانا .. الساعة 8 مساء
الجمعة 15 نوفمبر
نيجيريا vs جنوب افريقيا .. الساعة 8 مساء
ساحل العاج vs زامبيا .. الساعة 8 مساء
وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الأول أمام فريق مالي ، بنتيجة هدف دون رد سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بينما تعادل منتخب الكاميرون أمام غانا بنتيجة هدف لكل منهما .
ويعرض لكم "صدى البلد"، موعد المباريات القادمة :
السبت 9 نوفمبر
نيجيريا vs ساحل العاج .. الساعة 5 مساء
جنوب افريقيا vs زامبيا .. الساعة 8 مساء
الاثنين 11 نوفمبر
مالي vs الكاميرون .. الساعة 5 مساء
غانا vs مصر .. الساعة 8 مساء
الثلاثاء 12 نوفمبر
ساحل العاج vs جنوب افريقيا .. 5 مساء
زامبيا vs نيجيريا .. 8 مساء
الخميس 14 نوفمبر
مصر vs الكاميرون .. الساعة 8 مساء
مالي vs غانا .. الساعة 8 مساء
الجمعة 15 نوفمبر
نيجيريا vs جنوب افريقيا .. الساعة 8 مساء
ساحل العاج vs زامبيا .. الساعة 8 مساء