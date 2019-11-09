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رياضة

مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:23 ص
منتخب مصر الاولمبي
منتخب مصر الاولمبي
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عبدالله هشام
انطلقت أمس منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتي 22 من نفس الشهر .

وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الأول أمام فريق مالي ، بنتيجة هدف دون رد سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بينما تعادل منتخب الكاميرون أمام غانا بنتيجة هدف لكل منهما .

ويعرض لكم "صدى البلد"، موعد المباريات القادمة :

السبت 9 نوفمبر
نيجيريا vs ساحل العاج .. الساعة 5 مساء
جنوب افريقيا vs زامبيا .. الساعة 8 مساء

الاثنين 11 نوفمبر
مالي vs الكاميرون .. الساعة 5 مساء
غانا vs مصر .. الساعة 8 مساء

الثلاثاء 12 نوفمبر
ساحل العاج vs جنوب افريقيا .. 5 مساء
زامبيا vs نيجيريا .. 8 مساء

الخميس 14 نوفمبر
مصر vs الكاميرون .. الساعة 8 مساء
مالي vs غانا .. الساعة 8 مساء

الجمعة 15 نوفمبر
نيجيريا vs جنوب افريقيا .. الساعة 8 مساء
ساحل العاج vs زامبيا .. الساعة 8 مساء
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