مواعيد مباريات أمم أفريقيا تحت 23 سنة

انطلقت أمس منافسات دور المجموعات من بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت سن 23، التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 نوفمبر وحتي 22 من نفس الشهر .



وحقق منتخب مصر الفوز في اللقاء الأول أمام فريق مالي ، بنتيجة هدف دون رد سجله مصطفى محمد في الدقيقة 29 من عمر اللقاء، بينما تعادل منتخب الكاميرون أمام غانا بنتيجة هدف لكل منهما .



ويعرض لكم "صدى البلد"، موعد المباريات القادمة :



السبت 9 نوفمبر

نيجيريا vs ساحل العاج .. الساعة 5 مساء

جنوب افريقيا vs زامبيا .. الساعة 8 مساء



الاثنين 11 نوفمبر

مالي vs الكاميرون .. الساعة 5 مساء

غانا vs مصر .. الساعة 8 مساء



الثلاثاء 12 نوفمبر

ساحل العاج vs جنوب افريقيا .. 5 مساء

زامبيا vs نيجيريا .. 8 مساء



الخميس 14 نوفمبر

مصر vs الكاميرون .. الساعة 8 مساء

مالي vs غانا .. الساعة 8 مساء



الجمعة 15 نوفمبر

نيجيريا vs جنوب افريقيا .. الساعة 8 مساء

ساحل العاج vs زامبيا .. الساعة 8 مساء