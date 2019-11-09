هل يجوز إعطاء شقيقتي المطلقة من زكاة مالي .. عالم أزهري يجيب

أكدت أمانة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه لا يجوز شرعًا للمزكى أن يدفع زكاته لأصوله أو فروعه لأنه ملزم بنفقتهم شرعًا إلا إذا كان من باب كونهم غرماء فيعطيهم الزكاة من باب الغارمين وليس من باب الفقراء أو المساكين.



وأوضحت الإفتاء في إجابتها عن سؤال "ما حكم إعطاء أموال الزكاة للأبناء؟، أنه على المزكى أن يعطى أبناءه من زكاة ماله إذا كانوا مدينين فقط.



هل يجوز إعطاء شقيقتي المطلقة زكاة مالي

قال الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا إنه يجوز إعطاء الصدقة أو الزكاة للأقارب بصفة عامة بما فيهم الأشقاء كما يجوز للوالدين إعطاء الزكاة للأبناء، لكن بشرط أن يكونوا فقراء أو مساكين أو من الغارمين أو في حاجة شديدة للمال .



وأضاف الأطرش ردا على سؤال هل يجوز إعطاء شقيقتي المطلقة زكاة مال علما بانها تعول أطفالا وما يعطيها طليقها ووالدي، لا يكفيها هي وعيالها.. قائلا: يجوز لك دفع زكاة المال لها، وهي أولى بها ممن ليس بقريب، والصدقة عليها أفضل من الصدقة على غيرها؛ لاشتمالها على الصدقة، والصلة؛ لما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِينِ صَدَقَةٌ، وَعَلَى ذِي الْقَرَابَةِ اثْنَتَانِ: صَدَقَةٌ، وَصِلَةٌ.



هل يجوز إعطاء الموظف من مال الزكاة

وقال الشيخ عويضة عثمان، مدير إدارة الفتوى الشفوية بدار الإفتاء المصرية، إنه يجوز إعطاء الزكاة للموظفين الذين يتقاضون رواتب لا تكفيهم لشراء ضروريات الحياة.



وأكد «عثمان» خلال البث المباشر عبر صفحة دار الإفتاء الرسمية ، أن الإنسان فى هذه الحالة يعد من المسكين الذى يجوز للإنسان أن يعطيه من أموال الزكاة، مستشهدًا بقوله تعالى: «إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ..».