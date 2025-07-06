رئيس الوزراء يشارك في الجلسة الافتتاحية للنسخة 17 لقمة مجموعة بريكس

يشارك الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، نيابة عن الرئيس عبدالفتاح السيسي، في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة "بريكس" في دورتها السابعة عشرة، والتي تنعقد تحت شعار "السلام والأمن وإصلاح الحوكمة العالمية".

شارك الدكتور مصطفى مدبولي في الصورة الجماعية التي التقطت لقادة الدول الأعضاء بتجمع "بريكس".

بريكس

تجدر الإشارة إلى أن القمة الـ١٧ لمجموعة "بريكس" تُعقد في مدينة ريو دي جانيرو، بجمهورية البرازيل الاتحادية، خلال يومي ٦ و٧ يوليو الجاري، تحت شعار "تعزيز تعاون دول الجنوب من أجل حوكمة شاملة ومستدامة" ومن المقرر أن يشارك رئيس الوزراء في عدد من الجلسات الخاصة بالدول أعضاء مجموعة "بريكس" إلى جانب عقد لقاءات ثنائية مع عدد من قادة الدول ورؤساء الحكومات المشاركين بالقمة.