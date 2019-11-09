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توك شو

كنت مرعوب.. نشأت الديهي لـ أحمد موسى: أنت أصدق من يتحدث في الإعلام ومواقفك ثابتة.. فيديو

السبت 09/نوفمبر/2019 - 08:27 م
نشأت الديهي
نشأت الديهي
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هاني حسين
علّق الإعلامي نشأت الديهي، تعليقا على عودة أحمد موسى لبرنامجه بعد الوعكة الصحية التى تعرض لها قائلا: "إنت رقم صعب وتموت وتحارب عشان بلدك مصر وانت قدوة للكثيرين في مصر ووجودك في المشهد الإعلامي خيار لا يمكن لأحد أن يقبل عكسه".

وأضاف نشأت الديهي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد": "كنت مرعوب وخايف عليك بسبب الوعكة الصحية، وكافة الزملاء كانوا في حالة انزعاج شديد بسبب الوعكة الصحية التي تعرضت لها وأنت صوتك هو صوت الحق".

وتابع نشأت الديهي:" أحمد موسى من القلائل الذين يدافعون على الوطن بقوية ومواقفه ثابتة، ونحن في توقيت نحتاج إلى زيادة الدفاع عن الدولة المصرية من مخططات الإخوان وقطر وتركيا، مضيفاً: "المعركة الحقيقية مع الإخوان وقطر وتركيا والمعركة مستمرة".

وأكمل نشأت الديهي: "بعد معرفة تعبك كان هناك انزعاج شديد لأنك طرف في معادلة الإعلام المصري وأنت أصدق من يتحدث في الإعلام".
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