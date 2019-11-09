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حوادث

بعد اختناق 27 شخصًا .. تحرك عاجل من الأهالي ضد مصنع أبو زعبل

السبت 09/نوفمبر/2019 - 11:12 م
صورة أرشيفية - مصنع
صورة أرشيفية - مصنع
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إبراهيم الهوارى
حرر أهالي عزبة سمك التابعة لمركز ومدينة الخانكة اليوم السبت محضرا حمل رقم ٩٨٩٤ لسنة ٢٠١٩ إداري الخانكة ضد مصنع السماد بابوزعبل بالمنطقة بعد إصابة 27 مواطنا من الأهالي بالاختناق جراء الأدخنة المتصاعدة.

وكان مستشفي الخانكة العام في مقره المؤقت بقرية ابوزعبل قد إستقبل 27 حالة من المواطنين من قاطني عزبة سمك الواقعة في الضفة الثانية لترعة الإسماعيلية المقابلة لمصنع أسمدة ابوزعبل بإغماء وإختناق إثر إستنشاق الادخنة المتسربة من المصنع وعلى الفور تم عمل الإسعافات اللازمة لهم وخرجت الحالات جميعا بعد تلقيها العلاج اللازم.

فيما أكد الأهالي المرافقون للحالات أن السبب مصنع الأسمدة والذي يعاني منه الأهالي منذ عشرات السنوات، مشيرين أن الشركة تتعمد التخلص من الغازات وفتح المداخن بعد الساعة 12 صباحا حتى لا يكتشف أمر تلوث البيئة وخاصة وأن أجهزة ومسئولي الرصد البيئي يكونون غير متواجدين في هذا الوقت.

من جانبه أمر الدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية فور إبلاغه بالواقعة بتشكيل لجنة من البيئة والصحة تحت إشراف الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية للتوجه للقرية للوقوف على أسباب حالات الإختناق ومعاينة مصنعى الشبة والسماد بالمنطقة للتوصل للسبب الحقيقي مع إخطار فرع البيئة بالقاهرة ووزارة البيئة لبحث شكاوى الأهالي وكشف ملابسات الواقعة.
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