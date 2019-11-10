بـ 200 مليار سهم برأسمال 60 مليار ريال سعودي.. أرامكو تعلن تفاصيل طرح أسهمها في السوق المالية تداول.. و17 نوفمبر بداية الاكتتاب للمستثمرين

طرح مليار سهم لشريحة المكتتبين الأفراد

ليس هناك حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح التي يمكن الاكتتاب فيها للمؤسسات

ستقوم "أرامكو السعودية" بدفع الأرباح لمساهميها بالريال السعودي

بعدما تم الإعلان عن طرحها في سوق الأوراق المالية السعودية "تداول" كجزء من خطة تنمية المملكة 2030، والتي أعلن عنها ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، فقد جاءت نشرة الإصدار التي أعلنت عنها الشركة لتوضيح تفاصيل الطرح.فقد أعلنت شركة أرامكو السعودية تخصيص عدد من أسهم الطرح تعادل نسبتها 0.5 في المائة (مليار سهم) كحد أعلى من إجمالي أسهم الشركة لشريحة المكتتبين الأفراد.ويبلغ عدد أسهم الشركة 200 مليار سهم، برأسمال 60 مليار ريال، بدون قيمة اسمية.وذكرت الشركة في نشرة الإصدار، الصادرة في وقت متأخر البارحة، أن فترة اكتتاب الأفراد والمؤسسات معا ستبدأ اعتبارا من 17 نوفمبر الجاري، وتنتهي في 28 من الشهر ذاته للأفراد، فيما تبدأ للمؤسسات المكتتبة 17 نوفمبر وتنتهي 4 ديسمبر المقبل.وسيتم الإعلان عن السعر النهائي للطرح وتخصيص الأسهم النهائي للمؤسسات والأفراد المكتتبين في 5 ديسمبر المقبل.كما سيتم يتم رد فائض الاكتتاب -إن وجد- في موعد أقصاه 12 ديسمبر 2019 حيث سيتم تحديد عدد الأسهم المطروحة وسعر الاكتتاب النهائي بعد فترة بناء سجل الأوامر.وبحسب نشرة الإصدار، فإنه بالتزامن مع الانتهاء من عملية الطرح، ستقوم الحكومة ببيع عدد من الأسهم بقيمة مليار دولار أمريكي (3.75 مليار ريال سعودي) على أساس سعر الطرح النهائي إلى الشركة لاستخدامها في إطار برنامج أسهم موظفي "أرامكو السعودية".وأشارت النشرة إلى عدم وجود حد أدنى أو أقصى لعدد أسهم الطرح، التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المؤسسات المكتتبة، فيما يبلغ الحد الأدنى لاكتتاب الأفراد 10 أسهم ولا يوجد حد أقصى.ويستهدف الاكتتاب شريحتين، الأولى: المؤسسات المكتتبة، وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقا لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن الهيئة. والشريحة الثانية هم المكتتبون الأفراد.وتشمل هذه الشريحة الأشخاص السعوديين الطبيعيين، بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر من زوج غير سعودي - حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أولادها القصر لمصلحتها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها للأولاد القصر - وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة.وأشارت النشرة إلى أنه سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم الطرح، التي يتم تخصيصها للمؤسسات المكتتبة المشاركة فعليا في عملية بناء سجل الأوامر من قبل المساهم البائع و"أرامكو السعودية" وفقا لسلطتهما التقديرية المطلقة بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسيين.ووفق النشرة، سيتم تحديد سعر الطرح النهائي لأسهم الطرح من قبل المساهم البائع و"أرامكو السعودية" والمستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسيين بنهاية فترة بناء سجل الأوامر.وسيكون سعر الطرح النهائي هو السعر، الذي يتم بموجبه تخصيص أسهم الطرح لجميع فئات المكتتبين.وبعد انتهاء فترة بناء سجل الأوامر، ستعلن سعر الطرح النهائي عبر وسائل الإعلام المحلية والعالمية وعبر موقعها الإلكتروني.وستقوم "أرامكو السعودية" والمستشارون الماليون/ المنسقون الرئيسيون بإعلان نسبة تغطية الطرح من قبل المؤسسات المكتتبة في مواقعهم الإلكترونية عند انتهاء فترة بناء سجل الأوامر.وتستحق أسهم طرح شركة أرامكو السعودية نصيبها من أي أرباح تعلن من تاريخ التخصيص النهائي لأسهم الطرح للمؤسسات المكتتبة والأفراد.كما ستقوم "أرامكو السعودية" بدفع الأرباح لمساهميها بالريال السعودي، باستثناء المساهم البائع (أي الحكومة)، الذي سيتلقى أرباحه بالدولار الأمريكي.ويجب على كل من المكتتبين الأفراد الذين يكتتبون في أسهم الطرح التقدم بتعبئة نموذج طلب الاكتتاب للمكتتبين الأفراد، علما بأن الحد الأدنى للاكتتاب في أسهم الطرح للمكتتبين الأفراد هو عشرة أسهم ويكون لكل مكتتب فرد الحق في الاكتتاب بهذا القدر ومضاعفاته ولا يوجد حد أقصى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها من قبل المكتتبين الأفراد.وينبغي للمكتتب الفرد تحديد عدد الأسهم التي يتقدم للاكتتاب بها في نموذج طلب الاكتتاب، وذلك بأعلى سعر ضمن نطاق سعر الطرح (سعر اكتتاب الأفراد)، الذي يرغب في أن يحصل مقابله على هذا العدد من أسهم الطرح.وإذا كان سعر الطرح النهائي أقل من سعر اكتتاب الأفراد يكون للمكتتبين الأفراد فيما يخص الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي، الخيار بين الحصول على قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد، أو إمكانية تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد بحسب ما يراه المساهم البائع و"أرامكو السعودية" مناسبا بالتشاور مع المستشارين الماليين/ المنسقين الرئيسيين.وفي حال عدم تخصيص أسهم إضافية للمكتتبين الأفراد سيتم رد قيمة الفرق بين سعر اكتتاب الأفراد وسعر الطرح النهائي نقدا من خلال تحويل بنكي إلى حساب المكتتب الفرد وعلى المكتتبين الأفراد تحديد خيارهم حيال ذلك في نموذج طلب الاكتتاب، وفي حالة قصور السهم سيرد للمكتتبين الأفراد مبلغ يعادل قيمة قصور الأسهم وفي كل الأحوال إذا لم يكن هناك أسهم إضافية فسوف يرد للمستثمر المبلغ الفائض من خلال تحويل بنكي.ويحق لكل شخص طبيعي سعودي بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو الأرملة، التي لها أولاد قصر سعوديون (المكتتبون الأفراد المؤهلون) الذي يكتتب في أسهم الطرح ويحتفظ بها لمدة 180 يوما من أول تاريخ بدء تداول الأسهم في السوق المالية (فترة استحقاق الأسهم المجانية) بصورة مستمرة وغير منقطعة (الأسهم المؤهلة) الحصول على سهم واحد (سهم مجاني) مقابل كل عشرة أسهم اكتتاب مخصصة له على ألا يزيد عدد الأسهم المجانية الممنوحة والمستحقة لكل مكتتب مؤهل على 100 سهم مجاني كحد أقصى، وسيتم منح وتخصيص الأسهم المجانية من قبل المساهم البائع من الأسهم، التي يملكها في الشركة، ولن يترتب على منح الأسهم المجانية انتقال الحقوق المتصلة بها إلى المكتتب الفرد المؤهل إلا من تاريخ نقلها إلى محفظته الاستثمارية.وكانت هيئة السوق المالية السعودية قد وافقت، الأحد الماضي الموافق 3 نوفمبر، على طرح شركة أرامكو السعودية جزءا من أسهمها للاكتتاب العام في السوق المحلية.