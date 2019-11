أبرزها تطبيق للأطفال.. أفضل 5 تطبيقات وألعاب على Google Play لهذا الأسبوع

يحتوي متجر تطبيقات الأندرويد جوجل بلاي "Google Play Store"، على العديد من التطبيقات والألعاب المميزة، والتى يعرض موقع "أندرويد بيت" التقني، من بينها أفضل 5 تطبيقات وألعاب لهواتف أندرويد الموجودة على المتجر لهذا الأسبوع، من بينها تطبيقات مفيدة وأخرى لإدارة الهاتف الذكي، وأيضا بعض الألعاب الممتعة.





1. لعبة Angry Birds AR: Isles of Pigs:



يشار إلى أن لعبة Angry Birds Isle of Pigs ليست أول لعبة تطلقها شركة روفيو في فئة ألعاب الواقع المعزز، ولكنها تأتي بأول لعبة مخصصة للهاتف المحمول بتقنية الواقع المعزز، حيث تحظى لعبة الطيور الغاضبة أو أنجري بيردز بشعبية كبيرة بين مستخدمي الهاتف الذكي، وكما هو الحال دائمًا في اللعبة أعدائك هم الخنازير الخضراء، ولكن هذه المرة بالواقع المعزز، يمكنك النهوض والتجول في الهياكل المبنية على العناصر المختلفة لبيئتك الحقيقية، وتوفر لك اللعبة أيضًا إمكانية تكبير أو تقليل مساحة اللعبة وفقًا لحجم مساحتك.



2. لعبة Ordia:



أصبحت Ordia متاحة في نسخة مجانية، يمكن لعب هذه اللعبة الأصلية للغاية بإصبع واحد فقط، اللعبة بسيطة نسبيا للعب هدفك هو البقاء على قيد الحياة في عالم مليء بالأصوات الممتعة والرسومات البسيطة داخل اللعبة، يمكنك اللعب لأكثر من 30 مستوي عبر ثلاثة عوالم المتاحة، وأخيرًا ، تقدم Ordia أيضًا تحديات ومكافآت لإلغاء القفل، ولكن المستويات الأولى مجانية ولكن عليك الدفع لفتح اللعبة بأكملها.



3. تطبيق Music Zen - Relaxing sounds:



تعبت من حياتك المجهدة؟ تحتاج إلى الراحة، لذلك ربما حان الوقت لتجربة Music Zen - Relaxing Sounds للاسترخاء وتخفيف التوتر الناجم عن الجهاد، من خلال التطبيق يتم تقديم العديد من التمارين والألعاب والتأملات التي صممها المحترفون والتي تهدف حقًا لمحاربة قلقك، العيب الوحيد في التطبيق هو عمليات الشراء حيث تستطيع الدفع للاستمتاع بكل مزايا التطبيق.



4. لعبة Bud Spencer & Terence Hill - Slaps And Beans:



هي عبارة عن لعبة يمكنك لعبها كفريق أو كلاعب فردي، يمكنك تخطى اللعبة مع إضافة عناصر النظام الأساسي والألعاب المصغرة التي تستخدم فيها شخصيات مشهورة مثل Bud Spencer و Terence Hill، ولقد تم الحفاظ على المدة الزمنية التي يتمتع الناس فيها بسرعة بضرب أعدائهم في مدينة المعارض والفوز عليهم، العيب الوحيد هو أنه سيتعين عليك دفع خمسة دولارات لتشغيلها.



5. تطبيق Baby Lullabies:



كما يوحي اسمها فإن هذا التطبيق يقدم للأطفال مثل (Brahms Lullaby و Twinkle Twinkle Little Star و Brother Jacques )، وذلك لمساعدة الصغار على النوم أو مساعدتهم على الهدوء، يقدم تطبيق التهويدات Baby Lullabies واجهة خالية من الإعلانات وبدون اتصال بالإنترنت بنسبة 100٪.



