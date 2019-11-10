AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية غدا الاثنين

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 11:32 ص
فريق الاهلي
فريق الاهلي
Advertisements
عبد الحكيم ابو علم
يستأنف غدا الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الانتهاء من معسكر الإمارات والعودة إلى القاهرة أمس.

وحدد الجهاز الفني من الثالثة إلى الرابعة عصرا موعدا لتجمع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.

ويبدأ الأهلي مرانه غدا الاثنين المقبل وسط غياب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الانضمام للمنتخب الوطني الأول والأولمبي بالإضافة إلى انضمام وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو لمنتخبات بلادهم وذلك وفقا للأجندة الدولية التي تخوض فيها المنتخبات الإفريقية التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الحفيظ يكشف عن موعد انتظام أزارو وأجايي في تدريبات الأهلي

إجازة سريعة.. فايلر يعود إلى القاهرة الأحد لقيادة تدريبات الأهلي

ترشيحاتنا

قبل ماتدفع .. الخطوات السليمة لقراءة فاتورة الكهرباء| خدمات

الشهاوي: حضور الرئيس السيسي كشف الهيئة لطلاب الحربية والشرطة رسالة واضحة ضد الفساد

اخبار التوك شو.. أحمد موسى بعد تعافيه من المرض: وحشتوني جدا.. انخفاض جديد في سعر الدولار

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

بالتيجر الذهبي .. مايا دياب تشعل إنستجرام بـ فستان مثير

طرح شقق 120 مترا لمتوسطي الدخل في بورفؤاد بسعر التكلفة.. اعرف التفاصيل

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب صورة.. حقيقة خضوع الأميرة كيت ميدلتون لعملية تجميل

بتصميم مثير للجدل .. مرسيدس تطلق mercedes gla 2020 الجديدة في مصر .. تفاصيل

قرحة في المعدة وعسر هضم.. أضرار تناول القهوة على الريق