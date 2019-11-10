الأهلي يستأنف تدريباته الجماعية غدا الاثنين

يستأنف غدا الإثنين، الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته الجماعية، بعد الانتهاء من فترة الراحة التي منحها الجهاز الفني للاعبين عقب الانتهاء من معسكر الإمارات والعودة إلى القاهرة أمس.



وحدد الجهاز الفني من الثالثة إلى الرابعة عصرا موعدا لتجمع اللاعبين داخل ملعب التتش قبل انطلاق المران.



ويبدأ الأهلي مرانه غدا الاثنين المقبل وسط غياب بعض اللاعبين عن صفوف الفريق بسبب الانضمام للمنتخب الوطني الأول والأولمبي بالإضافة إلى انضمام وليد أزارو وعلي معلول وجيرالدو لمنتخبات بلادهم وذلك وفقا للأجندة الدولية التي تخوض فيها المنتخبات الإفريقية التصفيات المؤهلة إلى أمم إفريقيا 2021.