عمرو محمود ياسين يعلن عن وفاة عمه في أستراليا.. تفاصيل

نشر الفنان عمرو محمود ياسين تعليقا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك يعلن فيه رحيل عمه فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.

وعلق عمرو محمود ياسين: إنا لله وإنا اليه راجعون .. انتقل الي رحمه الله تعالي في أستراليا الإعلامى الكبير عمى الأستاذ فاروق ياسين مدير الإذاعة العربية بأستراليا.

عمرو محمود ياسين

أعلن السيناريست عمرو محمود ياسين وفاة عمه، في منشور له منذ قليل عبر حسابه على فيسبوك، ولم يكشف عن موعد ومكان الجنازة والعزاء.

وكتب عمرو محمود ياسين:" توفي إلي رحمة الله تعالي عمي الغالي الاستاذ محمد فؤاد ياسين وكيل وزراة التربية والتعليم و موجه اللغة الإنجليزية".