أكثر من 25 هزة ارتدادية تضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية



أفادت وسائل إعلام روسية بأنه تم تسجيل أكثر من 25 هزة ارتدادية في شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي وقت سابق ؛ كانت السلطات الجيوفيزيائية الروسية رصدت وسجلت زلزال بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا .

كذلك ؛ تم رصدت السلطات الجيوفيزيائية الروسية هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة للأكاديمية الروسية للعلوم أن الزلزال وقع على عمق يقارب 28.6 كيلومتر، وعلى مسافة تُقدَّر بنحو 469 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، كبرى مدن المنطقة.



وتُعد شبه جزيرة كامتشاتكا من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، إذ شهدت في 30 يوليو الماضي هزة قوية بلغت شدتها 8.8 درجات، وُصفت بأنها الأعنف منذ عام 1952.

