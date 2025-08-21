قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.6 ريختر يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا الروسية

محمود نوفل

أعلنت السلطات الجيوفيزيائية الروسية رصد وتسجيل زلزال بقوة 5.6 درجة علي مقياس ريختر قبالة الساحل الشرقي لشبه جزيرة كامتشاتكا .

وفي وقت سابق ، رصدت السلطات الجيوفيزيائية الروسية هزة أرضية بقوة 5.3 درجات على مقياس ريختر قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي.

وذكر فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة للأكاديمية الروسية للعلوم أن الزلزال وقع على عمق يقارب 28.6 كيلومتر، وعلى مسافة تُقدَّر بنحو 469 كيلومتراً جنوب غربي مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي، كبرى مدن المنطقة.


وتُعد شبه جزيرة كامتشاتكا من أكثر المناطق نشاطاً زلزالياً في العالم، إذ شهدت في 30 يوليو الماضي هزة قوية بلغت شدتها 8.8 درجات، وُصفت بأنها الأعنف منذ عام 1952.

روسيا السلطات الجيوفيزيائية زلزال شبه جزيرة كامتشاتكا مقياس ريختر

