إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح
طه جبريل
طه جبريل
أخبار العالم

زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب منطقة أوشيما الشرقية اليابانية

ضربت منطقة "أوشيما الشرقية" في محافظة "هوكايدو" اليابانية اليوم، الثلاثاء، زلزالا بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر  دون ورود أنباء فورية عن وقوع خسائر مادية أو بشرية.

وبحسب ما نقلته  هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) عن هيئة الأرصاد الجوية اليابانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن مركز الزلزال وقع على عمق 140 كيلومترا.

وأشارت الإذاعة اليابانية إلى أنه لم تصدر تحذيرات من إمكانية وقوع موجات مد عاتية (تسونامي).

وفي وقت لاحق؛ شهدت منطقة هندوكوش شرقي أفغانستان وقوع زلزال بقوة 5.1 درجة على مقياس ريختر، بحسب ما نقلته وكالة رويترز.

وبالأمس؛ أعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بقوة 5.6 درجات على مقياس ريختر ضرب ساحل "أيسن" الواقع شمال تشيلي.

وأوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية، في بيان لها، أن مركز الزلزال وقع على بعد 531.9 كيلومترًا من منطقة "لوس لاغوس" وعلى عمق 10 كيلومترات.

