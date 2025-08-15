سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس

شهد جنوب كاليفورنيا ثلاثة زلازل في أقل من 12 ساعة، ضرب اثنان منها بفارق حوالي 10 دقائق.

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أول زلزال في الساعة 4 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وضربت الزلازل الأخرى بعد حوالي ثماني ساعات، وبلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.

بلغت قوة الهزات الأضعف 2.7 درجة، لاحظ العلماء أن النشاط الزلزالي كان قويًا بما يكفي ليشعر به السكان ولم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل.

أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها أن "ارتفاع مستوى النشاط الزلزالي في جنوب كاليفورنيا ناتج عن الحركة التكتونية، التي تُسبب تقدم صفيحة المحيط الهادئ (غربًا) شمالًا مقارنةً بصفيحة أمريكا الشمالية (شرقًا)."

وأضافت: "الصدع الرئيسي لحدود الصفيحة هو صدع سان أندرياس، الذي يمتد لمسافة 745 ميلًا من بحر سالتون جنوبًا إلى ساحل كيب ميندوسينو شمالًا."

وتلقت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقارير عن هزات أرضية من مئات السكان المحليين في مناطق لوس أنجلوس وريفرسايد وسان برناردينو.

وأوضحت الهيئة: "يمكن لصدع سان أندرياس أن يُحدث أكبر الزلازل في المنطقة (تصل قوتها إلى حوالي 8.2 درجة على مقياس ريختر)."

وأضافت: "كان أحدث زلزال كبير على هذا الصدع في جنوب كاليفورنيا هو زلزال فورت تيجون عام 1857، الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، والذي شعر به سكان لوس أنجلوس بشدة."

تُعد كاليفورنيا ثالث أكثر الولايات الأمريكية نشاطًا زلزاليًا، بعد هاواي وألاسكا.