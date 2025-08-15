قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
قمة يترقبها العالم.. بوتين يصل إلى ألاسكا للقاء ترامب
تنسيق الدبلومات الفنية 2025 نظام الـ5 سنوات.. المعاهد والكليات المتاحة
من داخل الطائرة.. ترامب ينتظر وصول بوتين إلى ألاسكا
أرانب الزومبي تثير الرعب في أمريكا وتحذيرات بالابتعاد عنها.. ما القصة؟
بدء التسجيل الإلكتروني لرغبات الطلاب بجامعة القاهرة الأهلية 2025 بهذا الموعد
سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس
وزير الأوقاف السابق: إذا سقطت مصر وقع الاستقرار.. وعلينا الدفاع عنها بأرواحنا
صلاح يقود تشكيل ليفربول أمام بورنموث في افتتاحية البريميرليج
وزراء خارجية ٣١ دولة عربية وإسلامية يدينون تصريحات وخطط إسرائيل ويؤكدون دعم حقوق شعب فلسطين
غسل قدم الزوج| سناء منصور تثير الجدل بهذا التصريح
مراسل القاهرة الإخبارية: قمة ألاسكا بين ترامب وبوتين تبحث إنهاء الحرب وملفات أخرى حساسة
محافظ البحر الأحمر: مشروعات تعليمية كبرى بالغردقة بتكلفة تتجاوز 91 مليون جنيه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

سلسلة زلازل تضرب كاليفورنيا ولوس أنجلوس

زلزال
زلزال
ناصر السيد

شهد جنوب كاليفورنيا ثلاثة زلازل في أقل من 12 ساعة، ضرب اثنان منها بفارق حوالي 10 دقائق.

رصدت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية (USGS) أول زلزال في الساعة 4 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وضربت الزلازل الأخرى بعد حوالي ثماني ساعات، وبلغت قوتها 3.3 درجة على مقياس ريختر.

بلغت قوة الهزات الأضعف 2.7 درجة، لاحظ العلماء أن النشاط الزلزالي كان قويًا بما يكفي ليشعر به السكان ولم تُبلغ عن أي إصابات أو أضرار، بحسب ما أوردته صحيفة ديلي ميل.

أوضحت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان لها أن "ارتفاع مستوى النشاط الزلزالي في جنوب كاليفورنيا ناتج عن الحركة التكتونية، التي تُسبب تقدم صفيحة المحيط الهادئ (غربًا) شمالًا مقارنةً بصفيحة أمريكا الشمالية (شرقًا)."

وأضافت: "الصدع الرئيسي لحدود الصفيحة هو صدع سان أندرياس، الذي يمتد لمسافة 745 ميلًا من بحر سالتون جنوبًا إلى ساحل كيب ميندوسينو شمالًا."

وتلقت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية تقارير عن هزات أرضية من مئات السكان المحليين في مناطق لوس أنجلوس وريفرسايد وسان برناردينو.

وأوضحت الهيئة: "يمكن لصدع سان أندرياس أن يُحدث أكبر الزلازل في المنطقة (تصل قوتها إلى حوالي 8.2 درجة على مقياس ريختر)."

وأضافت: "كان أحدث زلزال كبير على هذا الصدع في جنوب كاليفورنيا هو زلزال فورت تيجون عام 1857، الذي بلغت قوته 7.9 درجة على مقياس ريختر، والذي شعر به سكان لوس أنجلوس بشدة."

تُعد كاليفورنيا ثالث أكثر الولايات الأمريكية نشاطًا زلزاليًا، بعد هاواي وألاسكا.

سلسلة زلازل تهز كاليفورنيا سلسلة زلازل كاليفورنيا لوس أنجلوس جنوب كاليفورنيا هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية زلزال في كاليفورنيا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سليمان عيد

نجل سليمان يهاجم الترند بسبب الشائعات المثارة حول سبب وفاة والده

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

انغام

نانسي عجرم توجه رسالة لـ أنغام بعد ظهور نتيجة التحاليل

الرئيس عبد الفتاح السيسي

قرارات رئاسية حاسمة وتكليفات جديدة من الرئيس السيسي للحكومة .. تفاصيل

اجازه المولد النبوي الشريف

إجازة المولد النبوي الشريف 2025 .. 3 أيام متتالية والفلك يحدد غرة ربيع الأول

حادث ارشفية

السيارة تفحـ مت.. مصرع 4 أشخاص وإصابة آخر في حادث بطريق مطروح الإسكندرية الساحلي

الراقصة بوسي الأسد

صور عارية.. الأحراز المضبوطة مع الراقصة بوسي الأسد تكشف المستور

عامل دليفري الأميرية

سقوط المتهم بحيازة سلاح أبيض وترويع مواطن في الأميرية

ترشيحاتنا

داليا مصطفي

داليا مصطفى تهنئ كريم محمود عبدالعزيز وزوجته بحقيقة حبهم

فعاليات ثقافية وفنية

تقديرا لعطاء النهر الخالد.. قصور الثقافة بالغربية تواصل الاحتفاء بعيد وفاء النيل

الفنانة ماجدة منير

ماجدة منير : أنا مشخصاتية وليا الشرف .. وبعشق الفن

بالصور

مهرجان العلمين الجديدة.. توافد الجمهور على حفل مروان بابلو وليجى سى وشهاب

حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب
حفل مروان بابلو وليجي سي وشهاب

الشاي الأخضر سر حماية الدماغ من الزهايمر وتحسين الذاكرة.. دراسة توضح

الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر
الشاي الأخضر وفيتامين ب3 يعيد شباب الدماغ ويحمي من الزهايمر

طائرة مسيرة تحلق 3 أيام بالطاقة الشمسية

طائرة
طائرة
طائرة

5 عادات صباحية لفقدان الوزن بسرعة وحرق الدهون بشكل طبيعي

عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون
عادات صباحية فعالة في إنقاص الوزن وحرق الدهون

فيديو

فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

خيانة أم حب آخر؟ فنانة شهيرة تكشف سراً غريباً عن زوجها

عمرو اديب

عايز الناس تسيبني في حالي.. عمرو أديب يكشف عن تغيير جذري في حياته

قضية سارة خليفة

شبكة منظمة.. أقوال الشاهد الأول في قضية المذيعة سارة خليفة تكشف المستور

لقطة من الفيديو

قرارات عاجلة بشأن صاحب فيديو الهروب من حادث أعلى كوبري أكتوبر

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: نيران صديقة

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مصر والأردن.. تحالف لا تهزه العواصف

جمال عاشور

جمال عاشور يكتب: من المكتب إلى الميدان.. كيف يحقق محافظ المنيا معادلة التنمية والإنسان؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: المال والزواج ...كيف نمنع الحسابات من أن تفرق بيننا ؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الإعلام المصري.. وشجاعة التغيير

المزيد