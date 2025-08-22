قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بوتين: صفات ترامب ستساعد في إعادة العلاقات بين روسيا وأمريكا
إيقاف وغرامة.. عقوبات ساديو ماني بعد طرده بنصف نهائي السوبر السعودي
شاهد.. عملية إنقاذ شاب متهور من الموت أسفل عجلات قطار بني سويف
باحث يكشف تفاصيل التنظيم المالي لـ حماس وكيفية استغلال القضية الفلسطينية
حقيقة مفاوضات الأهلي لضم جاكسون موليكا
شادي محمد: هدفنا التتويج بكل البطولات
تعديلات في تشكيل الأهلي أمام المحلة بالدوري
باحث: الجيش المصري القوة الإقليمية الوحيدة القادرة على مواجهة الطموحات الإسرائيلية
مذبــ.ــحة غزة تهيمن على جلسات ملتقى ريميني.. ودراغي يحذر: أوروبا أصبحت متفرجا
بعد إعلانها رسميا| ننشر أسماء الطلاب المرشحين للقبول في مدرسة صناعة الطائرات
قانون الإجراءات الجنائية الجديد .. حالات التصالح وضوابط التسوية
جوجل تضحي بالشحن العكسي في هواتف Pixel 10 من أجل تقنية Qi2 المغناطيسية
برلمان

قانون العمل الجديد .. ضوابط التعيينات بالقطاع الخاص

قانون العمل
قانون العمل
عبد الرحمن سرحان

حدد قانون العمل الجديد الذي أقره البرلمان نهائيا، ضوابط وآليات الإعلان عن الوظائف الشاغرة في القطاع الخاص، بالمنشآت والمؤسسات الخاضعة لأحكام القانون، حيث نصت على أنه لصاحب العمل الإعلان عن الوظائف الشاغرة بمختلف وسائل الإعلام وأن يعهد إلى أحد المكاتب الاستشارية بدراسة الطلبات التى تقدم إليه وإبداء الرأى أو التوصية أو المساعدة بشأن اختيار أفضل المرشحين لهذه الوظائف.

ويحظر قانون العمل، على صاحب العمل أن يقوم بتشغيل العمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال، حيث نصت في الفقرة الأخيرة منها، على الآتى: “ولا يجوز له تشغيل عمال عن طريق متعهد أو مقاول توريد عمال”.

ضوابط خاصة لتشغيل الأطفال

ويلتزم صاحب العمل فى المنشآت القائمة وقت تطبيق أحكام هذا القانون، وتلك التى تنشأ مستقبلاً بأن يرسل إلى الجهة الإدارية المختصة التى يقع فى دائرتها محل العمل خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ العمل بهذا القانون أو من تاريخ بدء العمل بالمنشأة - على حسب الأحوال - بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم ومهنهم وفئات أعمارهم وجنسياتهم ونوعيتهم والأجور التى يتقاضونها، وعليه خلال ثلاثين يومًا من تاريخ شغل الوظيفة التى خلت لديه أن يعيد إلى الجهة الإدارية شهادة قيد العامل الصادرة منها بعد استيفاء البيانات المدونة بها، وعليه تدوين رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل فى سجل قيد العمال بالمنشأة.

شكل العقد الجديد

وحدد قانون العمل الجديد 5 بنود رئيسية في عقود العمال، إذ ألزم صاحب العمل بتحديد الأجر في عقد العمل، وجاء من ضمن 5 بنود رئيسية يجب أن يتضمنها عقد العمل بـ مشروع قانون العمل الجديد، وقد جاءت تلك البنود الرئيسية التي يجب توافرها بعقد العمل كالتالي:

- تاريخ بداية العقد.

- اسم صاحب العمل وعنوان محل العمل.

- اسم العامل ومؤهله، ومهنته، أو حرفته ورقمه التأميني، ومحل إقامته، وما يلزم لإثبات شخصيته.

- طبيعة ونوع العمل محل العقد.

ويهدف قانون العمل الجديد إلى إحداث نوع من التوازن في العلاقة ما بين صاحب العمل والعمال، وحفظ حقوق الطرفين بما يضمن مصلحة العمل وحق العمال في وقت واحد، لذلك وضع مشروع قانون العمل الجديد بنودًا غير مسبوقة، لتكون توثيق رسمي لحفظ تلك الحقوق.

