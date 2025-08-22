خبير: طفرة الصادرات الزراعية تعكس قوة الاقتصاد الوطني وتفتح آفاقا جديدة للاستثمار

أشاد الخبير الاقتصادي عماد كرم بالطفرة الكبيرة التي حققتها الصادرات الزراعية المصرية خلال الفترة الأخيرة، والتي بلغت حتى الآن نحو 6.8 مليون طن بزيادة تجاوزت 650 ألف طن عن العام الماضي، مؤكدا أن هذه الأرقام تعكس نجاح السياسات الزراعية التي تنتهجها الدولة وتثبت أن مصر قادرة على المنافسة بقوة في الأسواق العالمية.

وأكد كرم لـ صدى البلد أن تفوق المحاصيل الزراعية المصرية في الأسواق العالمية لم يأت من فراغ، بل نتيجة عمل متكامل بدءا من المزارع المصري الذي التزم بتطبيق معايير الجودة، مرورا بالحجر الزراعي والمعامل المرجعية، وصولاً إلى جهود الدولة في فتح أسواق جديدة وتعزيز العلاقات التجارية مع مختلف الدول، مشير إلى أن "الموالح المصرية" أصبحت علامة ثقة عالمية بعدما سجلت صادراتها وحدها أكثر من 1.9 مليون طن.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن هذا النمو المتسارع في الصادرات الزراعية لا يسهم فقط في رفع قيمة الناتج القومي، بل ينعكس أيضا بشكل مباشر على دعم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية، وتوفير فرص عمل إضافية في قطاعات الزراعة والتعبئة والنقل والخدمات اللوجستية، وهو ما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني بشكل متكامل.

وأوضح كرم أن تنوع الصادرات المصرية بين الموالح والبطاطس والبصل والفاصوليا والعنب، إلى جانب منتجات أخرى مثل البطاطا والفراولة والرمان، يعكس مرونة القطاع الزراعي وقدرته على تلبية احتياجات الأسواق المختلفة، بما يعزز فرص الاستمرارية والتوسع في المستقبل، خاصة في ظل المنافسة الشرسة مع منتجات دول أخرى.