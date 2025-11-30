قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مضطرب نفسيًا.. أمن البحيرة يكشف لغز العثور على جثة طالب بكلية الطب داخل منزله

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

تمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، من كشف غموض العثور على جثة طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب البيطري بدمنهور داخل منزله بجوار بنك ناصر بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، حيث تبين إنهاء المجني عليه حياته وذلك لمروره بحالة نفسية سيئة، وتم حجزه قبل ذلك بأحد مستشفيات الأمراض النفسية والعصبية، وجرى التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق. 

ترجع أحداث الواقعة بورود بلاغا لقسم دمنهور بالعثور على جثة شخص داخل مسكنه بجوار بنك ناصر بشارع الجمهورية بمدينة دمنهور، حيث تبين إصابته بجرح بالرقبة ولا توجد به أي إصابات ظاهرية أخرى، وعثر على مقص حديد به آثار دماء بجوار جثة المجنى عليه، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف جهات التحقيق وحرر محضر بالواقعة، وجارٍ العرض على جهات التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وعدد من سيارات الإسعاف وبالفحص تبين مصرع مصطفي. ج. د، 22 عامًا، طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، ومقيم دمنهور، داخل منزل بجوار بنك ناصر بشارع الجمهورية بدمنهور.

وبسؤال أهليته قرروا أن المجني عليه مريض نفسي، وسبق حجزه داخل أحد مستشفيات الأمراض النفسية، حيث يعاني من اكتئاب حاد، بالإضافة إلى انفصام في الشخصية، وبعرض الجثة على الطب الشرعي قرر أنه لا توجد أي شبة جنائية، وقررت جهات التحقيق بدمنهور التصريح بدفن الجثمان وتسليمه لذويه. 

البحيرة محافظة البحيرة حادث طالب كلية الطب دمنهور

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

محافظ الغربية يستقبل وزراء الثلاثة

التضامن تدشن مبادرة "رحلة عزيمة" لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين وتعاطي المخدرات

مقبرة بادي امون اوبت

مقبرة بادي أمون اوبت تعود للواجهة بالأقصر.. ما القصة؟

المهندس عادل النجار محافظ الجيزة

محافظ الجيزة: رفع كفاءة ورصف طريق الخدمة أمام بوابات حدائق الأهرام وإنجاز 95% من مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

بالصور

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد