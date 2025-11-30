قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أذكار المساء الصحيحة.. لا تفوت هدي النبي واتباع سنته
تحذير من هذا الدواء.. سحب تشغيلة أشهر علاج لجرثومة المعدة وارتجاع المريء
النيابة العسكرية تطلب ملف قضية هتك عرض أطــ.ـفال مدرسة سيدز
تبادل الخبرات بين القاهرة وبغداد في مجالات التطوير العمراني والحضري
متظاهرون أمام منزل الرئيس الإسرائيلي: لا عفو عن مدمر الدولة
أمين الإفتاء يرد على مقولة الحجاب عادة اجتماعية: نزل به قرآن كريم وأتت به سنة نبوية
نتنياهو يستهدف استمرار الحرب.. جيش الاحتلال يعلن القضاء على قادة المقاتلين برفح الفلسطينية
رواتب تصل لـ9500 جنيه.. وزارة العمل تعلن عن مئات الوظائف الجديدة
برلماني: الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية تؤكد الثقة بين الدولة والممولين
حيثيات حكم رفض سحب ترخيص فيلم الملحد.. تعرف عليها
داعية: التحرش فعل مشين لشخص منحرف فكريًا وأخلاقيًا ودينيًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

لانتحال صفة ضابط وخطف مواطن.. حبس 7 أشخاص على ذمة التحقيقات بالبحيرة

محافظ البحيرة
محافظ البحيرة
ساندي رضا

قررت جهات التحقيق بمركز حوش عيسى بالبحيرة حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية انتحال صفة ضابط شرطة وخطف عمر.س، من داخل منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية واصطحابه داخل سيارة، وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف غموض خطف أحد الأشخاص من قبل 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، بدعوى أنهم ضباط حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وشقيقته، وذلك لوجود بعض الخلافات بينهم.

وترجع أحداث الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، من عمر س، مقيم بنطاق ذات المركز، بدخول 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكي" لمنزله، والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية واصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بأسلوب انتحال الصفة، وعقب ذلك تركوه في مركز أبو المطامير وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وذلك لسرعة كشف أسباب ارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي البحيرة، الشرقية.

وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجني عليه و2 منهما، رفع على إثرها المجني عليه دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم، وتم ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من استكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وإيصالات الأمانة، والأوراق الموقع عليها من المجني عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة. 

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.

البحيرة إنتحال صفة حوش عيسى امن البحيرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

كريم محمود عبد العزيز ودينا الشربيني

فجر السعيد تثير الجدل حول زواج دينا الشربيني وكريم محمود عبدالعزيز

البرد

مش نزلة برد.. أعراض تؤكد إصابتك بفيروس كورونا

زيادة المعاشات

بدءاً من يناير 2026 .. رفع المعاشات لـ 13360 جنيها رسميا لهذه الفئة

أرشيفية

بعد الإلغاء..الجدول الزمني لإعادة المرحلة الأولى بانتخابات النواب

بعد واقعة إهانة معلمة… ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

بعد واقعة إهانة معلمة.. ولية أمر تكشف لـ"صدى البلد" كواليس خطيرة داخل المدرسة

عمرو أديب

تعليق مفاجئ من عمرو أديب بشأن مشادة وائل جمعة ومقدم "بى إن سبورتس"

حقيقة الفيروس الجديد في مصر

حقيقة الفيروس الجديد في مصر.. الصحة توضح وتقدم نصائح مهمة للوقاية

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. سعر الذهب اليوم في مصر

عيار 21 الآن بعد الارتفاع الأخير.. مفاجأة في أسعار الذهب اليوم

ترشيحاتنا

زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني

من 2700 حتى 16 ألفا.. زيادة الحدين الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني في يناير 2026

صرف معاشات شهر ديسمبر 2025

غدا.. صرف معاشات شهر ديسمبر لـ 11.5 مليون مستحق

وظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

للأطباء فقط.. الشروط والأوراق المطلوبة لوظائف الهيئة العامة للرعاية الصحية 2025

بالصور

وصول وزير الثقافة لحضور ختام مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي.. صور

وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو
وزير الثقافة الدكتور أحمد فؤاد هنو

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦
سعد الصغير يعلن مشاركته فى ماراثون رمضان ٢٠٢٦

حسين الجسمي يحتفي بعيد الاتحاد الـ54 في حفل كامل العدد

حسين الجسمي
حسين الجسمي
حسين الجسمي

محافظ الشرقية يتفقد مركز معلومات الشبكات والمرافق والادارة الهندسية بالديوان العام

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

فيديو

اعتذار عمرو يوسف

اعتذار وتوضيح .. ماذا قال عمرو يوسف عن “الجرأة” ودينا الشربيني؟

المتهمين

عامل يختلق واقعة خطف لأحد أقاربه .. الداخلية تكشف الحقيقة

المتهمين

خلافات الجيرة تنتهي بمشاجرة بالأسلحة البيضاء في الإسكندرية

المتهم

بيجامل زوجة صديقه..عنصر جنائي ينشر فيديو مزيف لتجاوزات بقسم شرطة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: فطرتي

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: الاستثمار في العنصر البشري

د. عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: دعكم من عنصرية الجاهلية !

ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: البشرية والذكاء الاصطناعي

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

المزيد