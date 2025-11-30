لانتحال صفة ضابط وخطف مواطن.. حبس 7 أشخاص على ذمة التحقيقات بالبحيرة

قررت جهات التحقيق بمركز حوش عيسى بالبحيرة حبس 7 أشخاص 4 أيام على ذمة التحقيقات مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، وذلك على خلفية انتحال صفة ضابط شرطة وخطف عمر.س، من داخل منزله، والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية واصطحابه داخل سيارة، وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، تمكنت من كشف غموض خطف أحد الأشخاص من قبل 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة ملاكي، بدعوى أنهم ضباط حيث تبين أن وراء ارتكاب الواقعة صديق المجنى عليه وشقيقته، وذلك لوجود بعض الخلافات بينهم.

وترجع أحداث الواقعة بورود بلاغ لمركز شرطة حوش عيسى بمديرية أمن البحيرة، من عمر س، مقيم بنطاق ذات المركز، بدخول 4 أشخاص مجهولين يستقلون سيارة "ملاكي" لمنزله، والاستيلاء على مبالغ مالية وبعض المصوغات الذهبية واصطحابه داخل سيارة وإجباره على التوقيع على عدد من الأوراق وإيصالات الأمانة بأسلوب انتحال الصفة، وعقب ذلك تركوه في مركز أبو المطامير وفروا هاربين.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، وذلك لسرعة كشف أسباب ارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد وضبط مرتكبي الواقعة، 7 أشخاص لأحدهم معلومات جنائية، مقيمين بنطاق محافظتي البحيرة، الشرقية.

وبمواجهتهم اعترفوا بوجود خلافات مالية بين المجني عليه و2 منهما، رفع على إثرها المجني عليه دعاوى قضائية بإيصالات أمانة عليهم، وتم ارتكاب الواقعة على النحو المُشار إليه للحيلولة دون تمكينه من استكمال الإجراءات القانونية حيالهم.

وبإرشادهم تم ضبط كافة المسروقات المستولى عليها، وإيصالات الأمانة، والأوراق الموقع عليها من المجني عليه والسيارة المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم وبالعرض على جهات التحقيق قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية.