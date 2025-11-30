ضبط محطة وقود سيارات لتصرفها في 9925 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء بالبحيرة

نفذت مديرية التموين بالبحيرة برئاسة محمد هدية، وكيل وزارة التموين، وبالتنسيق مع الإدارة العامة لمباحث التموين، حملات رقابية بمركز رشيد، ضمن تكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود لضبط أي محاولات للاتجار غير المشروع في السلع المدعمة أو رفع الأسعار، وحماية حقوق المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أسفرت الحملة عن ضبط مستودع بوتاجاز لبيعه الأسطوانات بأزيد من السعر الرسمي، حيث تم التحفظ على 51 أسطوانة غاز تجارية، كما تم ضبط محطة تمويل سيارات لتصرفها في 9925 لتر مواد بترولية بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين

ومن جانبها شددت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على استمرار حملات المتابعة اليومية على مستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود والأسواق، للتصدي لأي محاولات للمساس بحقوق المواطنين أو الإضرار بالمنظومة التموينية والمواد البترولية بالمحافظة.