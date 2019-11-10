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تعليم

أخطاء في كتاب connect المقرر على اولى ابتدائي .. والتعليم تعمم خطابا رسميا لتصحيحها

الأحد 10/نوفمبر/2019 - 06:40 م
كتاب كونكت
كتاب كونكت
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ياسمين بدوي
أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا عاجلا لجميع المديريات والإدارات التعليمية والمدارس بشأن كتاب كونكت Connect .

قالت ايمان يوسف مدير عام تنمية مادة اللغة الإنجليزية بوزارة التربية والتعليم : انه يوجد خطأ في كتاب Connect المقرر على الصف الأول الابتدائي ، صفحة 75 كلمة Plant ، حيث ان تصويبها Planet. 

كما شددت مدير عام تنمية مادة اللغة الانجليزية على ضرورة تصويب جملة venus is the smallest إلى mercury is the smallest .

وأكدت ايمان على ضرورة التنبيه على الموجهين بالتوجه للمدارس و تصويب هذه الأجزاء مع المعلمين ، مع التشديد على ضرورة كتابة التصويب في دفتر الزيارات لعمل اللازم في كتب التلاميذ علما بأنه تم تصويب هذه الاخطاء في كتاب دليل المعلم.

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أن كتاب كونكت connect هو منهج اللغة الإنجليزية الأساسي الذي يتم تدريسه العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، لطلاب نظام التعليم الجديد 2.0 فى جميع المدارس.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم تعليمات مشددة لجميع مديري المديريات التعليمية الموجودة على مستوى الجمهورية، تحذر من تدريس أي كتاب لغة إنجليزية غيره في أي مدرسة لطلاب النظام الجديد.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم أن كتاب connect plus سيكون مادة نجاح ورسوب ولا تضاف للمجموع ويخصص له حصتان أسبوعيا، بينما يعتبر كتاب اللغة الإنجليزية كونكت connect المقرر الأساسي للغة الإنجليزية بالنسبة لتلاميذ مرحلة رياض الأطفال والصفين الأول والثاني الابتدائي، بجميع فئات المدارس الخاضعة لوزارة التربية والتعليم (رسمي – رسمي لغات – خاص عربي – خاص لغات)... ويخصص له 4 حصص أسبوعيا.
أخطاء في كتاب connect المقرر على اولى ابتدائي .. والتعليم تعمم خطابا رسميا لتصحيحها
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