طلاب من أجل مصر يوزعون حلوى المولد النبوي على مرضى مستشفى قنا الجامعى

زار الدكتور يوسف الغرباوى رئيس جامعة جنوب الوادى، المستشفى الجامعى بالمعبر بمدينة قنا، وبرفقته أكثر من 50 طالبًا من أعضاء أسرة " طلاب من أجل مصر"، قدموا خلالها التهنئة للمرضى بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف، ووزعوا الحلوى على المرضى لإدخال السرور عليهم فى هذه الذكرى العطرة، معربين عن خالص تمنياتهم للجميع بالشفاء العاجل، وذلك بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق والدكتور محمود خضارى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث السابق والدكتور محمد يوسف مدير عام المستشفيات الجامعية.



وعقب زيارة المستشفى الجامعي، توجه أعضاء أسرة " طلاب من أجل مصر " إلى مسجد سيدى عبدالرحيم القنائى وقام الطلاب بتوزيع الحلوى على الزوار ورواد المسجد وتقديم التهنئة بمناسبة ذكرى مولد المصطفى صلى الله عليه وسلم.



أكد الدكتور يوسف الغرباوى رئيس الجامعة، بأن هذا النشاط الطلابى يأتى في إطار تفاعل الأسر الطلابية مع المجتمع المحيط وتفعيلًا لدورها الخدمى داخل المجتمع، مقدمًا التهنئة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، وشعب مصر والأمة الإسلامية بذكرى المولد النبوى الشريف.



وأضاف غرباوى، بأن الاحتفال بذكرى المولد النبوي يقتضى من الجميع التمسك بالقيم والمبادئ التي دعا إليها صاحب الذكرى العطرة مع الصدق والإخلاص فى العمل اقتداءً برسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، داعيًا الله عز وجل أن يعيد هذه الذكرى النبوية الشريفة علينا جميعًا وعلى مصرنا الحبيبة باليمن والبركات.