AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال حماية البيئة

الإثنين 11/نوفمبر/2019 - 03:03 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
Advertisements
مصطفى الرماح - محمد العيسوى
قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى :-
فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط (3 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (45,069 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية ) منتهية الصلاحية ، مجهولة المصدر، محظور تداولها ، بدون بيانات ، مغشوشة ومقلدة ، بدون تسجيلات - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .

وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (35) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.
ضبط (2) مصنع (مستحضرات تجميل - مواد غذائية) "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (5 طن من مواد الخام لمستحضرات التجميل – 115,000 عبوة مستحضرات تجميل – 6 طن من مواد خام ومنتج نهائى من الحلوى المعدة للتداول) بالمخالفة لقانون حماية البيئة والغش التجارى وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.

كما تم ضبط (9) قضايا بمخالفات (عدم إكتمال الطاقم الملاحى – مخالفة شروط التراخيص – إنتهاء التراحيص الملاحية) بالمخالفة لقانون الملاحة.
فى مجال الثروة السمكية ، و ضبط (9) قضايا "جوابى صيد مخالفة – سدة غزل"، بالمخالفة لقانون الصيد، فى مجال الملاحة الداخلية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

موجز السوشيال ميديا.. محمد صلاح يمازح مراسلة.. ورئيس سموحة يشعل السوشيال ميديا

هل يجوز تكرار العمرة في السفر الواحد .. الإفتاء توضح | فيديو

بـ 5 جنيهات .. أسرع طريقة لعلاج تكيس المبايض

اخبار الفن.. أكلة شعبية شهيرة آخر ما طلبه هيثم أحمد زكي .. أسما شريف منير ترد على منتقديها: بلاش شتيمة بأمي

أخبار الرياضة.. إصابة محمد صلاح بالدماء.. فايلر يرفض ضم كهربا.. مرتضى يرفض الاستقالة الجماعية لجهاز السلة

حكم الشرع في أخذ مكافأة على رد الحقوق لأصحابها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مناسب للشغل و الجامعة.. تعلمي مكياج هنا الزاهد في 5 خطوات

بعد جلسته مع أحمد مرتضى .. علي غزال قد يكون البديل الاستراتيجي لطارق حامد| شاهد

في يومها العالمي.. 3 فوائد لا تتخيلها لـ العزوبية على صحتك