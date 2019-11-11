نتائج جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال حماية البيئة

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بعدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.



حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها على النحو التالى :-

فى مجال ضبط مخالفات مستلزمات الإنتاج الزراعى تم ضبط (3 مصانع أسمدة ومبيدات زراعية) بإجمالى مضبوطات بلغت (45,069 طن من الأسمدة والمبيدات الزراعية ) منتهية الصلاحية ، مجهولة المصدر، محظور تداولها ، بدون بيانات ، مغشوشة ومقلدة ، بدون تسجيلات - وذلك بالمخالفة لقانون حماية المستلزمات الزراعية والحيوانية .



وفى مجال حماية البيئة والصحة العامة تم ضبط (35) سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات (إنبعاث أدخنة كثيفة) بالمخالفة لقانون البيئة.

ضبط (2) مصنع (مستحضرات تجميل - مواد غذائية) "بدون ترخيص" بمضبوطات بلغت (5 طن من مواد الخام لمستحضرات التجميل – 115,000 عبوة مستحضرات تجميل – 6 طن من مواد خام ومنتج نهائى من الحلوى المعدة للتداول) بالمخالفة لقانون حماية البيئة والغش التجارى وحماية الملكية الفكرية والعلامات التجارية.



كما تم ضبط (9) قضايا بمخالفات (عدم إكتمال الطاقم الملاحى – مخالفة شروط التراخيص – إنتهاء التراحيص الملاحية) بالمخالفة لقانون الملاحة.

فى مجال الثروة السمكية ، و ضبط (9) قضايا "جوابى صيد مخالفة – سدة غزل"، بالمخالفة لقانون الصيد، فى مجال الملاحة الداخلية.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .