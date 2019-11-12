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رياضة

طبيب المنتخب الأولمبي يكشف عن تفاصيل إصابة كريم العراقي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:29 ص
منتخب مصر الأوليمبي،
منتخب مصر الأوليمبي،
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ريهام بكير
أوضح أيمن زين طبيب منتخب مصر الأوليمبي، ان كريم العراقي الظهير الأيمن للمنتخب، تعرض لكدمة قوية في الركبة خلال مواجهة غانا في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الأمم الإفريقية تحت ٢٣ عاما، التي تحتضنها مصر حتي ٢٢ نوفمبر الجارى.

وكشف أيمن زين طبيب منتخب مصر الأوليمبي، أن اللاعب سيخضع للأشعة للاطمئنان على إصابته، ومدى قدرته علي المشاركة في مواجهة الكاميرون المحدد لها الخميس المقبل في ختام دور المجموعات.

ونجح منتخب مصر الأوليمبي في تحويل تأخره أمام نظيره الغاني بنتيجة 1-2، إلى فوز 3-2 مساء أمس.
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