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الوكالة الفضائية: بناء مركز لتجميع الأقمار الصناعية بمصر.. فيديو

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 01:48 م
الرئيس التنفيذي لوكالة
الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية
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آيات أحمد
قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، الدكتور محمد القوصى، إن مصر فى عام 1998 أطلقت القمر الصناعى نايل سات، وبعدها أطلقت عدة أقمار صناعية للبث التليفزيوني، لافتًا إلى أن القمر الصناعى نايل سات ليست له علاقة بالاتصالات أو بخدمة الإنترنت ولكنه يقدم خدمة البث التليفزيونى فقط.


وأضاف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، خلال لقاء خاص على شاشة "اكسترا نيوز"، أنه على العكس القمر الصناعى طيبة 1 يقدم خدمة الاتصالات والانترنت ولا يقدم خدمة البث التليفزيونى، مشيرًا إلى أنه سيتم إطلاق القمر الصناعى المصرى طيبة واحد فى 22 الجارى.


وتابع أن هناك مشروعا قائما بين الوكالة الفضائية المصرية والوكالة الفضائية الصينية، موضحًا أنه يتم بناء مركز تجميع الأقمار الصناعية فى المدينة الصناعية التابعة لوكالة الفضاء المصرية.


وأكد أن هذا المركز سيكون الأول من نوعه فى مصر والدول المحيطة وسيقدم خدمة تجميع ومتابعة الأقمار الصناعية وسيعمل على تعليم المهندسين من مصر والدول المجاورة فى تكنولوجيا الأقمار الصناعية، مضيفًا أنه سيتم إطلاق قمر صناعى العام القادم اسم " قمر التحالف" فى يوليو القادم.
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