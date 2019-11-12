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محافظات

شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:13 م
صدى البلد
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مروة فاضل
تتويجا لمفهوم الصداقة لم ينس أصدقاءشهيد الشهامة صديقهم محمود البنا الذى قتل دفاعا عن فتاة علي يد ٣ شباب اعتادوا البلطجة بمركز تلا بمحافظة المنوفية.

وقبل أيام من الجلسة الثالثة لمحاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة قام عدد من أصدقاء البنا برئاسة معلمهم محمد النويهي بعمل صدقة جارية علي روح الطالب محمود البنا.

حيث تم التبرع بمبلغ ٣٩ ألفا و٩٢٠ جنيها تحت بند شراء ماكينة غسيل الفشل الكلوي لمستشفى تلا العام.

فيما أجمع أصدقاؤه أن شهامة محمود لا تنسى حيث كان يتمتع بالأخلاق الحسنة والسمعة الطيبة بين أبناء جيله مطالبين بسرعة تنفيذ العقوبة والقصاص من قاتله محمد راجح.

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يذكر أن محمود البنا قد لقي مصرعه علي يد شاب يدعي محمد أشرف راجح بمساعدة ٣ من أصدقائه حيث تعدى عليه بمطواة وتركه غارقا في دمائه وسط الشارع حتي لفظ أنفاسه الأخيرة لدفاع محمود البنا عن فتاة نهرها راجح وتعدى عليها في الشارع.

وكانت القضية قد أحيلت إلى محاكمة عاجلة وتم تأجيلها مرتين لسماع مرافعات المحامين حيث من المقرر انعقاد ثالث جلساتها الأحد المقبل ١٧ نوفمبر بمحكمة جنايات شبين الكوم.
شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي
شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي
شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي
شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي
شهامة شهيد الشهامة.. أصدقاء البنا يتبرعون ب 39 ألف جنيه لشراء ماكينة غسيل كلوي
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