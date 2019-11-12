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أخبار البلد

بروتوكول تعاون بين قطاع الأعمال وصندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي

الثلاثاء 12/نوفمبر/2019 - 03:16 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
يشهد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء اليوم مراسم توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة قطاع الأعمال وصندوق مصر السيادي وبنك الاستثمار القومي.

ويهدف صندوق مصر السيادي إلى إدارة الأصول المملوكة للدولة ملكية خاصة التي سيتم نقل تبيعتها إليه، ويبلغ رأسماله المرخص به 200 مليار جنيه، والمصدر 5 مليارات جنيه.

كانت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، قالت إن صندوق مصر السيادي يستعد لزيادة رأسماله المصدر، ليتخطى تريليون جنيه، موضحة أنه سيتم زيادة الأصول في الصندوق لزيادة رأسماله ليصبح معبرا عن قيمة الأصول وقوة الاقتصاد المصري.

وأضافت أنه جار حاليا حصر الأصول التي ستنضم لصندوق مصر السيادي على أن يتم الانتهاء من استراتيجية الصندوق وهيكله التنظيمي بنهاية العام الجاري.
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