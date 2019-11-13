إنذار وإجراءات فصل..تفعيل الغياب الإلكتروني..يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو

استعرض الإعلامي أحمد مجدي، في برنامج "صباح البلد" الذي يعرض على فضائية "صدى البلد"، أبرز مانشيتات الصحف المصرية الصادرة، اليوم الأربعاء.



وجاءت أهم مانشيتات الصحف على النحو التالي:





المصري اليوم



الرئيس يوجه الحكومة بـ «ضبط الأسواق ومنع الاحتكار»



الأهرام



الرئيس السيسي يوجه بالانتهاء من تطوير محاور الطرق والكباري بمصر الجديدة وفق المخطط الزمني.



مبتدا



إنذار وإجراءات فصل..التعليم تحذر طلاب المدارس:تفعيل الغياب الالكتروني





الشروق

الوزراء: ندرس خيارات دفع تكلفة انتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة



صدى البلد

الرئيس يلتقي وزير الدفاع الروسي..بحث التعاون العسكري والأمني بين القاهرة وموسكو..مناقشة الملفات والتحديات التي تواجه الشرق الأوسط..وشويجو يشيد بالجهود المصرية في محاربة الارهاب.



مصراوي

رئيس الوزراء يترأس اجتماع الحكومة الأسبوعي



اليوم السابع

"التموين" تسلم سيارات المرحلة السادسة من مشروع المنافذ المتنقلة..السبت المقبل

