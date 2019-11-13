غدا.. ورش فنية وعرض لمسرح العرائس بالمجان فى نقابة الصحفيين

تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين مساء غدا عرضا فنيا لمسرح العرائس بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة.



يقدم العرض فريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى ويسبقه ورشة فنية لصناعة الحلي والمشغولات اليدوية والرسم.



يذكر ان لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة عضو المجلس حسين الزناتى كانت قد نظمت عددا من الفاعليات طوال الفترة الماضية.