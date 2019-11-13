ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

غدا.. ورش فنية وعرض لمسرح العرائس بالمجان فى نقابة الصحفيين

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 04:17 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالوكيل ابوالقاسم
تنظم لجنة النشاط بنقابة الصحفيين مساء غدا عرضا فنيا لمسرح العرائس بالمجان لأبناء الصحفيين على مسرح النقابة.

يقدم العرض فريق العرائس التابع لقصر ثقافة الطفل بجاردن سيتى ويسبقه ورشة فنية لصناعة الحلي والمشغولات اليدوية والرسم.

يذكر ان لجنة النشاط بنقابة الصحفيين برئاسة عضو المجلس حسين الزناتى كانت قد نظمت عددا من الفاعليات طوال الفترة الماضية.
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مسرح عرائس وفنون تشكيلية بثقافة بنى سويف

احتفالات بـ مهرجان تونس للخزف في فرع ثقافة الفيوم

ترشيحاتنا

نصاب الزكاة | هل يحسب بمجموع أفراد الأسرة.. علي جمعة يجيب

أول قرار من حسام البدري بعد استبعاد محمد صلاح من معسكر المنتخب

فتح الله يهدد الزمالك بعدم استكمال مشواره في دوري أبطال أفريقيا

ريال مدريد يبدي إعجابه بـ مصطفى محمد.. والزمالك ينتظر العرض الرسمي

رسميا | موعد مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الليجا

خطيبة هيثم أحمد زكى توجه رسالة مؤثرة بعد رحيله بأسبوع

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

امرأة خمسينية أمام المحكمة بسبب وجبة من البيض المسلوق.. وهذا ما حدث

وزير الشباب والرياضة في معسكر المنتخب الأولمبي .. اعرف السبب

تناولت 6 زجاجات في اليوم.. وفاة طفلة بسبب الحليب