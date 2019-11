من ميل جيبسون إلى جون ليجند.. هؤلاء أوسم رجال في العالم.. صور

اختارت مجلة "بيبول" People Magazine المغنى الأمريكي جون ليجند كأوسم رجل في العالم لعام 2019، ليأتي اختيار ليجند ضمن سلسلة طويلة من المشاهير كأوسم رجال في العالم.



وجاء فوز ليجند، الفائز بجائزة جرامي المرموقة، والمعروف بأغانيه الرومانسية وصوته الناعم، خلال ظهوره في برنامج "ذا فويس" The Voice الذي تعرضه شبكة "إن. بي. سي" الأمريكية، حيث أنه أحد حكام البرنامج إلى جانب كل من جويم ستيفاني وكيلي كلارسون وبلاك شيلتون.



وأعلن شيلتون، الذي تم اختياره كأوسم رجل لعام 2017، النبأ خلال البرنامج.



وحصل ليجند – 40 عاما- على 10 جوائز جرامي، كما حصد الأوسكار لأفضل أغنية "المجد" أو Glory في فيلم "سيلما".

كما فاز جائزة "توني" لعمل كمنتج مشارك في "جينتي".

وقال ليجند إنه يشعر بالسعادة لاختياره، إلا أنه خائف في الوقت ذاته بسبب أن الاختيار يشكل ضغطا، حيث سيخضع لتفييم لكل شخص خصوصا بعد النجم إدريس ألبا.



وكان أول فائز بالجائزة ميل جيبسون عندما في كان في عمر 29 عاما في فبراير 1985. وتلاها في العام التالي كل من مارك هيرمون، وهاري هاملين بطل فيلم " قانون لوس أنجلوس"، ثم سليل عائلة كينيدي جون عام 1988.



ولم يتم الاعتماد على عامل السن، فالرجل الوسيم لم يكن من الشباب فقط، ففي عام 1989، تم اختيار شون كونري على رأس القائمة.

وتم عرضه فيلم "أيام الرعد" للنجم توم كروز بعد حصوله على الجائزة عام 1990.



وتصدر النجم باتريك سويزي بطل أفلام Dirty Dancing و Ghost القائمة عندما كان في ريعان شبابه في عمر 38 عاما.



في عام 1992، تابع النجم نيك نولتي، البالغ من العمر 51 عاما وقتها، عروض أفلامه "أمير المد والجزر" و "كيب فير" مع لقب الرجل الأكثر جاذبية.



في خروج عن التقليد، اختارت مجلة "بيبول" عام 1993 ريتشارد جير وعارضة الأزياء سيندي كروفورد كأكثر زوجين جاذبية على قيد الحياة.



وعام 1994، تم اختيار براد بيت بطل Legends of the Fall على قائمة المجل.



وفي عام 1996، كان دينزل واشنطن أول رجل أسود يأتى ضمن اختيارات بيبول لأكثر الرجال جاذبية.

وحصل جورج كلوني، البالغ من العمر 36 عاما وقتها، على بطولة فيلم "Batman & Robin" عندما تم اختياره عام 1997، وأعيد اختياره مرة أخرى عام 2006.



وكان هاريسون فورد في سن 56 ، عندما حصل على اللقب عام 1998.



وحصل عليها كل من مات ديمون، هيو جاكمان، وجوني ديب حصل عليها مرتين.



وفي 2011، حصل برادلي كوبر بطل سلسلة أفلام The Hangover على الجائزة، بعد عام من ترشحه لجائزة الأوسكار عن فيلم Silver Linings Playbook"، في 2011.



وأصبح المصارع الذي تحول إلى ممثل دواين جونسون "ذا روك" ثاني نجم ملون يحصل على اللقب في عام 2016.