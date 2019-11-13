الحكومة تضع 3 فرص لحصول الموظفين على شقق بالعاصمة الإدارية

قال المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن اجتماع اليوم الذى شارك فيه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، تحدث عن العاصمة الإدارية الجديدة، وعن نقل المواطنين للوزارة.



وأضاف المستشار نادر سعد ، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج، "صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن، الموظفين سينتقلون على مراحل للعاصمة الإدارية.



وأشار المستشار نادر سعد، إلى أن هناك 50 ألف موظف سيتم نقلهم للعاصمة الإدارية وفقًا للمرحلة الأولى، مؤكدًا أن الوزارت تتفق على وسيلة النقل الذى تنقل المواطنين.



وأوضح المستشار نادر سعد أن، جميع مباني الوزارات ستنتهى فى وقت واحد، وأكد أن كل وزارة لها عدد معين من الموظفين الذين سيتم نقلهم.



وأكد أن الوزارة هى من ترشح اسماء الموظفين، وبعد ذلك سيتم تدريبهم على النظام الجديد، مؤكدًا أن الموظف سيتعامل إلكترونيًا وسيتم التخلي عن الأوراق.



وتابع: أن الدورات التدريبية تؤهل الموظف للعمل بالنظام النظام الجديد، وأن من يرسب سيتم إعادة الاختبار له وبعد ذلك يدخل فى فرصة ثانية.



وكشف عن خبر سار جديد للموظفين الذين سيعملون فى العاصمة الإدارية، وقال هناك ثلاث خيارات لحصول الموظف على شقة بجوار العاصمة الإدارية أو داخل العاصمة الإدارية، وهي : السكن داخل العاصمة الإدارية الجديدة أو فى أحد الأحياء التى يتم العمل فيها، وهناك 10 آلاف شقة ستكون بمدينة بدر وتكون بعيدة عن المبنى الرئيسي بـ 7 كيلو متر أى 10 دقائق، و سعر المتر 3300 جنيه كاملة التشطيب، موضحًا أن هذا الشقق تكون مخصصة للموظفين فقط.



وأشار إلى أن رئيس الحكومة وضع اقتراح جديد وهو: هناك شقق اسكان اجتماعي وسيكون هناك وحدات مخصصة لموظفي الدولة، وباسعار مخفضة جدًا.



