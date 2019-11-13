ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

القبض على رجلين خططا لتنفيذ هجمات ضد المسلمين فى بولندا

الأربعاء 13/نوفمبر/2019 - 11:09 م
الشرطة
الشرطة
Advertisements
أماني إبراهيم
أعلنت الأجهزة الأمنية في بولندا، اليوم الاربعاء، إلقاءها القبض على عضوين في جماعة متطرفة يشتبه في أنهما يعدان لمخططات هجومية بالقنابل والبنادق ضد المسلمين.

ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية، فقد صرح ستانيسلاف زارين من جهاز الأمن الداخلي في بولندا لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الضباط قد اعتقلوا المشتبه بهم في مقاطعة وارسو بمدينة شتشيتسين في بولندا.

وعثر الضباط معهم على مواد كيميائية كانت من الممكن أن تدخل في تصنيع كميات كبيرة من المتفجرات، وقال بيان صادر عن الوكالة إن الاعتقالات كانت نتيجة التدريبات الاستخباراتية التي قامت بها جماعة متطرفة هدفها ترويع المسلمين.

وتابع زارين أن هذه تعد المرة الأولى لاعتقال أعضاء هذه المجموعة التي كانت تستعد لأعمال عنف في بولندا، ولم يذكر اسم هذه المجموعة أو يخُض في تفاصيل مخططاتهم، ولكنه أوضح أنهم استلهموا هذه الهجمات من نظيرتها السابقة من تنفيذ المتطرفين اليمينيين أندرز بريفيك وبرنتون تارانت.

ويرجع حادث بريفيك إلى عام 2011 حين استخدم بريفيك شاحنة مفخخة وأسلحة لقتل 77 شخصًا كان معظمهم من الشباب في النرويج، فيما قتل برنتون وجرح العشرات من المسلمين في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس من هذا العام.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

طلبت من ربنا ينجدني.. فتاة العياط تروي تفاصيل حادث سائق الميكروباص

فورمال وألوان.. هبة مجدي تتألق بإطلالة محتشمة

في ذكرى ميلاد الفنانة منى .. تعرف على عائلة ألين داغر وقصة إشهار إسلامها

والد فتاة العياط: أول ما شفت بنتي بعد الواقعة مكنتش عارف أعمل إيه

اعتراضات على مشروع قانون الأحوال الشخصية.. وعباس شومان يرد

خطأ ليفربول .. البدرى يكشف كواليس جديدة عن إصابة محمد صلاح

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تويوتا كامري وافالون 2020 تحصلان على نسخ دفع رباعي.. صور

برفقة الحبيب.. ياسمين الخطيب تتألق بحقيبة أحمد زكي

هنتعشى إيه النهارده.. شوربة بطاطس بالذرة وساندوتش تونة بالمايونيز