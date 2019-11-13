القبض على رجلين خططا لتنفيذ هجمات ضد المسلمين فى بولندا

أعلنت الأجهزة الأمنية في بولندا، اليوم الاربعاء، إلقاءها القبض على عضوين في جماعة متطرفة يشتبه في أنهما يعدان لمخططات هجومية بالقنابل والبنادق ضد المسلمين.



ووفقا لصحيفة نيو ستريتس تايمز الماليزية باللغة الإنجليزية، فقد صرح ستانيسلاف زارين من جهاز الأمن الداخلي في بولندا لوكالة الأنباء الفرنسية بأن الضباط قد اعتقلوا المشتبه بهم في مقاطعة وارسو بمدينة شتشيتسين في بولندا.



وعثر الضباط معهم على مواد كيميائية كانت من الممكن أن تدخل في تصنيع كميات كبيرة من المتفجرات، وقال بيان صادر عن الوكالة إن الاعتقالات كانت نتيجة التدريبات الاستخباراتية التي قامت بها جماعة متطرفة هدفها ترويع المسلمين.



وتابع زارين أن هذه تعد المرة الأولى لاعتقال أعضاء هذه المجموعة التي كانت تستعد لأعمال عنف في بولندا، ولم يذكر اسم هذه المجموعة أو يخُض في تفاصيل مخططاتهم، ولكنه أوضح أنهم استلهموا هذه الهجمات من نظيرتها السابقة من تنفيذ المتطرفين اليمينيين أندرز بريفيك وبرنتون تارانت.



ويرجع حادث بريفيك إلى عام 2011 حين استخدم بريفيك شاحنة مفخخة وأسلحة لقتل 77 شخصًا كان معظمهم من الشباب في النرويج، فيما قتل برنتون وجرح العشرات من المسلمين في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس من هذا العام.