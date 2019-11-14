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مرأة

اعتمد على نفسك.. نصيحة الأبراج لمواليد 14 نوفمبر

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 06:27 ص
نصيحة الأبراج لمواليد
نصيحة الأبراج لمواليد 14 نوفمبر
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هاجر هانئ
لا يخطو كثيرون منّا أو يبدأون يومهم قبل معرفة حظهم على الجانب الصحي والعاطفي والمهني، لذا قدمت خبيرة الأبراج، عبير فؤاد، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أبرز النصائح لمواليد يوم 14 نوفمبر، وفقًا لعلم الأرقام.

وقالت عبير فؤاد خبيرة الأبراج: "إذا كنت من مواليد 14 نوفمبر، إن ذلك يعني أن لديك سرعة بديهة ويقظة ذهنية، ولديك استعداد دائم لبذل كل الجهد لتحقيق النجاح في حياتك.. أنت أيضا وفي، لكن قد تكون مشوشا عاطفيا.

وأضافت عبير فؤاد مواليد 14 نوفمبر، عام ٢٠١٩ هو بداية مرحلة جديدة بالنسبة لك تجد فيها أنك أكثر إصرارا وشجاعة وأكثر قدرة على القيام بمبادرات جريئة تحقق لك النجاح والتقدم، فقط من شروط النجاح أن تعتمد على نفسك وألا تلجأ لأي وساطة بينك وبين هدفك حتى آخر العام.
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