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أخبار العالم

لأول مرة بالسعودية.. المملكة تحتضن مؤتمر الزكاة والضريبة بمشاركة دولية واسعة

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 09:45 ص
المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
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مــــيـــــــــــــس رضـــــــــا
تنطلق أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة اليوم الخميس بالمملكة العربية السعودية وهى المرة الأولى التى تحتضن فيها المملكة هذا الحدث بمشاركة دولية واسعة.

ينظم المؤتمر الهيئة العامة للزكاة والدخل في المملكة بحضور 60 متحدثا من مفوضى ورؤساء جهات ضريبية دولية وممثلى وزارات حكومية من داخل المملكة وخارجها.

ويهدف المؤتمر إلى استعراض أهم التحديات التى تواجه القطاع الاقتصادى ومعرفة التشريعات المتعلقة بالأنظمة الزكوية والضريبية والتعريف بدور الزكاة فى التكاتف الإجتماعى.

يشار إلى أن المؤتمر يقام للمرة الأولى فى المملكة على مدار يومى 13 و 14 نوفمبر الجاري، بمشاركة أكثر من 1200 شخص وسيقام معرضا مصاحب للمؤتمر في اليوم الأول بحضور 1500 شخص.
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