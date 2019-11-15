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رياضة

عبد المجيد صقر: كل الدعم لـ نادي منتخب السويس لتحقيق الاستقرار

الجمعة 15/نوفمبر/2019 - 12:21 ص
صدى البلد
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حسن غنيمة
أستقبل اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس اليوم بمكتبه محمد هلال رئيس نادي منتخب السويس والكابتن محمد صلاح المدير الفني للنادي

وفي اللقاء أكد الكابتن محمد صلاح علي انه متمسك ومستمر مديرا للجهاز الفني لنادي المنتخب السويس ، ومشيرا الي انه سيبذل كل الجهد بالتنسيق مع مجلس إدارة النادي من أجل العودة مرة أخري الي الدوري المصرى الممتاز.

وأشار المحافظ الى ان الجميع مع مجلس الإدارة والجهاز الفني من أجل إسعاد ابناء السويس والعودة للدوري الممتاز مرة أخرى غياب سنوات .
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