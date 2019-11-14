وزير الخارجية الأمريكي يطالب دول التحالف الدولي بمحاسبة سجناء داعش

طالب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، اليوم الخميس، الدول الأعضاء بالتحالف الدولي ضد تنظيم داعش، باستعادة المقاتلين الأجانب المحتجزين ومحاسبتهم.



ووفقًا لشبكة "سكاي نيوز عربية"، أكد بومبيو، أن واشنطن تسعى لمنع داعش من إعادة السيطرة على حقول النفط في شمال شرق سوريا، مؤكدا أنها ستواصل قيادة جهود مكافحة التنظيم الإرهابي.



وأشار إلى التحالف بقيادة داعش سيمنع داعش من إيجاد موطئ قدم في إفريقيا.



جاءت كلمته خلال اجتماع وزاري للدول الأعضاء في التحالف الدولي ضد داعش، لافتا إلى أن أمريكا ستساعد العراق على إعادة أكثر من 4 ملايين نازح إلى ديارهم.