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توك شو

تعرف على سر عرض كندة علوش فستان فرحها للبيع .. فيديو

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 10:13 م
كنده علوش
كنده علوش
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قسم التوك شو
قالت الفنانة كندة علوش، إنه تم عمل فرحين، الفرح الأول للأسرة في القاهرة والفرح الأخر في أسوان للأصحاب فطبيعي لن البس الفستان مرتين، لافتة إلى أن البعض انتقد فستاني وقالوا "ده فستان جدتها" والمواقع تناقلت إن كندة تلبس فستان جدتها.

وأضافت علوش خلال حوارها عبر برنامج "معكم منى الشاذلي" المذاع عبر قناة "سي بي سي" إنها عرضت الفستان للبيع والتبرع بتمنه للأعمال الخيرية، مشيرة إلى انه تعرضت للنقد خلال لبسي للفستان في الفرحين.

وأكدت كندة، أن البعض عرض علي أن أرسل الفستان إلى أي شخص ولكني رفضت لأنه من الممكن ان نستفيد من ثمنه في اعمال افضل من خلال التبرع بثمنه في احدي المستشفيات.
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