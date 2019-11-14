تلقتها من رقم هاتف كويتي وسقطت في الفخ.. سعودية تفقد رصيدها البنكي في الكويت بهذه الحيلة

«تم حظر بطاقة الصراف الآلي بسبب التحديث... يرجى الاتصال بهذا الرقم (*******6)». جاءت الكلمات السابقة كرسالة هاتفية تلقتها سعودية من رقم هاتف نقال كويتي، كانت كفيلة بفقدها 490 دينارًا من بطاقتها البنكية، بعدما زودت المرسل ببياناتها السرية.



المقيمة السعودية، بحسب الراي وعلى الرغم من التحذيرات المتكررة لوزارة الداخلية بعدم التجاوب مع أي رسائل أو اتصالات هاتفية مجهولة المصدر تطلب بيانات بطاقة السحب الآلي، إلا أنها سقطت في فخ النصب والاحتيال ممن خدعها بدافع تحديث بيانات بطاقتها، وسهّلت عملية سرقتها، بعد أن أدلت ببيانات حسابها البنكي.



وقال مصدر أمني لـ«الراي» إن «رسالة نصية وصلت إلى امرأة سعودية من رقم هاتف نقال كويتي فحواها أنه تم حظر بطاقتها البنكية لوجوب تحديثات في البيانات الخاصة، ويجب الاتصال على رقم كان في الرسالة للتحديث، وعلى الفور استجابت مع الرسالة، واتصلت على الرقم فرد عليها أحد الأشخاص وطلب منها بيانات بطاقتها والرقم السري، فما كان منها إلا أن لبت طلبه وزودته بكل ما يريد بهدف إعادة تشغيل البطاقة التي لم تكن موقوفة أو محظورة من الأساس».



وأضاف المصدر «بعد أن زودت المتهم ببياناتها الخاصة، قام بتنفيذ ثلاث عمليات سحب، واستولى على كل المبالغ الموجودة في حسابها، وهو مبلغ 490 دينارًا، عندها اكتشفت الضحية أن العملية عبارة عن سرقة ممنهجة، وعلى الفور توجهت إلى مخفر تابع لمنطقة سكنها في محافظة حولي، حيث أمر وكيل النيابة بتسجيل القضية ضد مجهول، وتمت إحالتها إلى جهة المباحث للبحث والتحري ومحاولة الوصول إلى السارق وصاحب الرقم، ومن ثم إحالتها إلى نيابة الشؤون التجارية».