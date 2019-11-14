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مرأة

جينفر أنيستون تتألق بفستان يبرز عن رشاقاتها

الخميس 14/نوفمبر/2019 - 11:26 م
صدى البلد
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نهى هجرس
فاجئت الفنانة جينفر أنيستون، متابعيها بصورة جديدة لها عبر حسابها الشخصى على "إنستجرام" الذى كان مغلق لفترة طويلة من الوقت ولم تنشر علية الكثير من الصور

وارتدت بها أنيستون، فستان قصير باللون البينك المشجر، وبنصف كم بتفصيلة منفوشة ، وأنتعلت معه حذاء مكشوف بكعب عالى باللون الذهبى، ولم ترتدى الكثير من الأكسسوارات وأكتفت بقرط دائرى مع نظارة شمسية باللون البنى تتناسب مع ملامح وجهها البسيطة

وتركت أنيستون، شعرها الذهبى الطويل متطاير بين كتفيها، ووضعت لمسة رقيقة من الماكياج مع احمر شفاة باللون البينك الفاتح الذى يتناسب مع لون بشرتها البرونزي.
جينفر أنيستون تتألق بفستان يبرز عن رشاقاتها
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