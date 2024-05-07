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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

تعرف على أعضاء اللجنة العليا لـ المهرجان القومي للمسرح المصري

محمد رياض
محمد رياض

كشف المهرجان القومي للمسرح المصري، برئاسة الفنان محمد رياض، عن أسماء أعضاء لجنته العليا للدورة الـ17، والتي تحمل اسم «سيدة المسرح العربي» سميحة أيوب.


وأصدرت الدكتورة نيفين الكيلاني، قرارًا وزاريًا بتشكيل اللجنة، والتي تتكون من أجيال وتخصصات متنوعة، وتضم كلاً من: الفنان القدير محمد رياض (رئيسا للمهرجان)، والفنان القدير ياسر صادق ( مديرا للمهرجان)، وعضوية كل من: الناقدة عبلة الرويني، الفنان نضال الشافعي، الكاتب وليد يوسف، الدكتور مدحت العدل، المخرج إسلام إمام، الناقدة علا الشافعي.

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بالإضافة لعضوية 6 أعضاء آخرين بمناصبهم، وهم المخرج الكبير خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافي والدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، والدكتور أحمد بهي الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب وأ.عمرو البسيوني رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة والفنان القدير إيهاب فهمي رئيس الإدارة المركزية للمركز القومي للمسرح، ومنسق عام المهرجان أ. ماجدة عبد العليم، وتتولى تلك اللجنة رسم السياسة العامة ووضع خطط العمل للمهرجان قبل انطلاقه.

المهرجان القومي للمسرح المصري يستهدف عرض نماذج متميزة مما قدم في فضاءات العرض المسرحي في مصر خلال عام وذلك من أجل تأصيل ملامح المسرح المصري المعبر عن شخصية مصر ونشر الرسالة التنويرية لبناء الإنسان المصري وكذلك تشجيع المبدعين من فناني المسرح علي التنافس الخلاق وتحفيز الفرق المسرحية علي تطوير عروضها فكريا وأدائيا وتقنيا من أجل المشاركة في صناعة مستقبل أفضل للوطن.

أعضاء اللجنة العليا الهيئة العامة لقصور الثقافة الدكتور مدحت العدل الدكتورة نيفين الكيلان

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