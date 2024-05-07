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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

مواقف كوميدية بين أبطال فيلم بنقدر ظروفك

بنقدر ظروفك
بنقدر ظروفك

طرحت الشركة المنتجة لفيلم بنقدر ظروفك بطولة أحمد الفيشاوى البرومو التشويقى للعمل، المقرر طرحه فى دور العرض السينمائية المختلفة 22 مايو الجارى.

 

شهد البرومو العديد من اللقطات والمواقف الكوميدية بين احمد الفيشاوي ومي سليم، ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول.


فيلم "بنقدر ظروفك" يخوض بطولته أحمد الفيشاوي ومي سليم ونسرين طافش ومحمود حافظ ومحمد محمود وعارفة عبد الرسول وإبرام سمير وطاهر أبو ليلة، ويوسف وائل نور ويوسف الأسدي، وغيرهم من الفنانين والفيلم من تأليف سمير النيل وإخراج أيمن مكرم.

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تدور قصة الفيلم حول تساؤل مضمونه: هل يصمد الحب في قلبي حسن وملك اللذان يعيشان في حارة فقيرة يتغذى أهلها على رجول وهياكل الفراخ، ويشترون المواد التموينية بالتمن والربع كيلو، وحين يقررون الخروج في مشوار يدفعون 2 جنيه مقابل رشة البرفان؟ وتشتري بناتها كريمات التجميل بمعلقة الآيس كريم؟! فهل يصمد الحب في هذه الأجواء أم تطيح به مصاعب الحياة وتقلباتها ومؤامرات البشر؟.

احمد الفيشاوي دور العرض السينمائي طاهر أبو ليلة عارفة عبد الرسول فيلم بنقدر ظروفك مسلسل عالم سمسم

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