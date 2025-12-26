التعليم العالي: حصاد أسبوعي حافل بالأنشطة والقرارات الداعمة لتطوير التعليم والبحث العلمي

واصلت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال الأسبوع الماضي تنفيذ أجندتها الطموحة لتطوير منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، تحت قيادة الدكتور أيمن عاشور، من خلال سلسلة متتابعة من الفعاليات العلمية، والاجتماعات الرسمية، واللقاءات الدولية، والزيارات الميدانية، التي عكست حيوية الأداء المؤسسي وتكامل الجهود بين مختلف قطاعات الوزارة.

وجاءت هذه التحركات في إطار دعم جودة التعليم الجامعي، وتعزيز البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع الشراكات الدولية، بما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع تصنيف «سيماجو»، ومؤسسة «إلسيفير» (Elsevier) العالمية، والاتحاد العربي لمجالس البحث العلمي، عن نتائج النسخة الرابعة من تصنيف «سيماجو» لمراكز البحوث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (SRCR – MENA Rankings 2025)، حيث تضمنت قائمة المراكز العشرة الأوائل بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا: 4 مراكز بحثية مصرية، وأظهرت تصدر المركز القومي للبحوث (مصر) القائمة ليحافظ على هذه الصدارة، كما جاء مركز البحوث الزراعية في المركز الثاني، وجاءت مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية في المركز الرابع، وجاءت هيئة الطاقة الذرية في المركز السادس، وأوضح الوزير أن هذا الإصدار يمثل انطلاقة لتصنيف إقليمي متخصص للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، مثمنًا التعاون الاستثنائي بين مؤسسة «سيماجو»، وشركة «إلسيفير»، وبنك المعرفة المصري، بدعم من اتحاد مجالس البحث العلمي العربية، ومجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية المصرية.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، توقيع اتفاق ثلاثي بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة الخارجية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي تحت عنوان "تحويل مصر إلى مجتمع معرفي مبتكر مستدام" لتنفيذ السياسة الوطنية للابتكار المستدام 2030، بهدف توظيف الابتكار التكنولوجي لخلق القيمة وتعزيز الاستدامة في جميع قطاعات الإنتاج والخدمات في مصر، كنهج محوري للتغلب على التحديات الاقتصادية، وتحقيق أهداف النمو المنشودة، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز القدرة التنافسية لمصر إقليميًا وعالميًا، ويهدف الاتفاق إلى تنفيذ السياسات من خلال مجموعة متكاملة من عدد 27 برنامجًا ومبادرة تحقق أربع ممكنات أساسية وثلاثة أهداف رئيسية، والممكنات الأساسية الأربع هي: (إتاحة المواهب، ونقل التكنولوجيا، وإتاحة التمويل، وفعالية وحوكمة بيئة العمل)، والأهداف الرئيسة الثلاثة هي: (بناء قدرات البحث والتطوير، وسد الفجوة بين البحث والتطوير والابتكار، وبناء قدرات الابتكار).

التقى الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مارك بريسون ريتشاردسون السفير البريطاني بالقاهرة؛ لبحث آفاق التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز على التوسع في الفروع الدولية للجامعات، وتعزيز التعاون في مجال التعليم التكنولوجي، تناول اللقاء متابعة التعاون القائم مع جامعة إكستر البريطانية، في إطار الشراكات التعليمية بين مصر والمملكة المتحدة، إلى جانب بحث آليات دعم البرامج الأكاديمية المشتركة، وبرامج التبادل الطلابي والأكاديمي، بما يحقق الاستفادة المتبادلة ويعزز جودة العملية التعليمية، كما تم بحث فرص تعزيز التعاون الثنائي في ضوء الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس الوزراء البريطاني، بما يدعم توسيع مجالات الشراكة خلال المرحلة المقبلة.

عقد د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع وفد جامعة سان أنطونيو في مورسيا (UCAM) بإسبانيا، وتناول اللقاء تعزيز التعاون الأكاديمي بين الجانبين عبر البرامج المشتركة، وتبادل الخبرات في التدريب والبرامج الأكاديمية، مع التركيز على التخصصات الطبية والتكنولوجية، والذكاء الاصطناعي، وريادة الأعمال، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون التعليمي والثقافي بين مصر وإسبانيا، وإمكانية إضافة المزيد من البرامج الدراسية لفرع جامعة UCAM في مصر.

عقد الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماعًا مع الدكتور مايكل كريج، الخبير الألماني بكلية علوم النقل والمرور بجامعة دريسدن التقنية، وخلال الاجتماع أكد الدكتور أيمن عاشور أن إنشاء جامعة متخصصة في علوم النقل يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة التعليم العالي، وتخريج كوادر متميزة تلبي احتياجات الطفرة غير المسبوقة التي يشهدها قطاع النقل في مصر، مشيرًا إلى أن قطاع النقل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق استدامة التنمية، وأوضح الوزير أن تخصص علوم النقل يُعد من العلوم البينية العابرة للتخصصات، ويتطلب دمج عدد من التخصصات العلمية، كما يحتاج إلى إعداد خريجين مؤهلين بأعلى مستويات الجودة والتدريب العملي، سواء من المهندسين أو التكنولوجيين أو الفنيين، لافتًا إلى دور هذا التخصص في جذب الطلاب الوافدين الراغبين في دراسة هذا المجال النوعي.

قام الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بزيارة تفقدية لجامعة المنصورة الأهلية، وقد تفقد الوزير عددًا من المنشآت الأكاديمية والبحثية المتخصصة بعدد من مباني الجامعة حيث اطّلع سيادته على المرحلة الأولى من الوحدات التدريبية بكلية طب الأسنان والتي تضم 3 عيادات تعليمية بسعة إجمالية تبلغ (66) وحدة أسنان، إلى جانب جهاز أشعة بانوراما، بما يوفّر بيئة تدريب إكلينيكي متقدمة تحاكي الواقع المهني بدقة عالية، وأكد الوزير أن العلاقة بين الجامعات الحكومية والجامعات الأهلية قائمة على التعاون والتكامل، موجهًا بضرورة الحرص على تحقيق أهداف إنشاء الجامعة وتقديم تجربة تعليمية متطورة ومتميزة للطلاب، وأن يكون للجامعة برامج دراسية بينية حديثة مواكبة لأحدث النظم التعليمية الدولية.

عقد مجلس إدارة الاتحاد الرياضي المصري للجامعات اجتماعًا برئاسة د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وخلال الاجتماع ⁠وافق المجلس على تنظيم الجامعة المصرية للتعلم الإلكتروني للبطولة العربية للرياضات الإلكترونية في يوليو 2026، ⁠كما وافق على تنظيم الجامعة الأمريكية بالقاهرة للبطولة العربية لكرة السلة في ديسمبر 2026، كما ناقش المجلس إمكانية استضافة مصر لدورة الألعاب الجامعية العالمية 2031، 2033، وقام كل من د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات، ود.أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بتكريم طلاب الجامعات المصرية الفائزين ضمن بعثة مصر التي شاركت في البطولة العالمية العاشرة للجامعات بمدينة برشلونة الإسبانية، كما تم تكريم الطلاب الفائزين في دورة ألعاب التضامن الإسلامي السادسة التي أقيمت بالعاصمة السعودية الرياض.

ترأس د.أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اجتماع مجلس إدارة معهد بحوث الإلكترونيات، وخلال الاجتماع ناقش المجلس أبرز التطورات في تنفيذ مشروع الغرفة النظيفة (Clean Room) لصناعة رقائق الإلكترونيات الدقيقة، أحد المشروعات الإستراتيجية الرائدة التي تشكل نواة لتوطين صناعة الرقائق الإلكترونية في مصر، بما يتسق مع أهداف المجلس الوطني لتوطين صناعة الرقائق والخلايا الشمسية، وقام الوزير، بجولة تفقدية داخل مقر المعهد، كما قام الوزير بافتتاح الموقع الإلكتروني الرسمي للمدينة كمنصة رقمية متكاملة لعرض الأنشطة البحثية والتطبيقية، والخدمات التكنولوجية، ومبادرات الابتكار الخاصة بالمدينة.

شهد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حفل تخريج أول دفعة من خريجي جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، وفي كلمته، وجه الدكتور أيمن عاشور التهنئة للخريجين الجُدد وأسرة جامعة المنصورة الجديدة الأهلية، معربًا عن تقديره للدور العلمي الهام الذي تؤديه الجامعة في منظومة التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرًا إلى أن مصر تشهد طفرة في مجال التعليم العالي والبحث العلمي في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه القيادة السياسية لتحقيق النهضة التعليمية في مصر، وأشاد الدكتور أيمن عاشور بالدور الهام للجامعة في تقديم برامج دراسية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، مؤكدًا حرص الوزارة على توفير كافة سُبل النجاح لكل مؤسسة أكاديمية تسهم في بناء شباب الأمة، وتأهيل الخريجين ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات وظائف المستقبل.

افتتح الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مؤتمر لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، وفي كلمته خلال المؤتمر، أكد الدكتور أيمن عاشور أن السياحة تُعد من أكثر القطاعات ارتباطًا بهوية مصر وتاريخها ومستقبلها، وتمثل أحد أهم روافد الاقتصاد الوطني وأدوات القوة الناعمة للدولة المصرية، وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى أن الوزارة أولت اهتمامًا خاصًا بتحديث البرامج الدراسية بكليات ومعاهد السياحة والفنادق، من خلال إدخال تخصصات حديثة مرتبطة بالسياحة المستدامة، وإدارة المقاصد السياحية، والتسويق السياحي الرقمي، والتراث الثقافي، بما يواكب التحولات العالمية في هذا القطاع.